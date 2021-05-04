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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما يجب على المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان.. الإفتاء توضح

صدى البلد

ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان؟..سؤال تم توجيهه إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».. وأجابت « الإفتاء» على هذا السؤال. 

الجواب: ينبغي على المسلم أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. 

وأشارت دار الإفتاء الى أنه يجب على المسلم أن يجتهد في العبادة ، ويحث أهله على ذلك حتى يكون في توديع هذا الشهر الكريم، ولا يحرم نفسه من قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

 

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الوصايا التى يجب على المسلم فعلها فى العشر الأواخر من رمضان 

1 ـ خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر؛ لتنشط ليلًا.
2 ـ لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.
3 ـ لابد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.
4 ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
5 ـ أقبل على الله بكل جوارحك؛ حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله.
6 ـ ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.
7ـ ركز على"الكيفية"، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ.
8 ـ الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.
9ـ احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.
10ـ تيقن من إجابة دعائك، فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا.
11ـ كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.
12ـ الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء.
13ـ استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك.
14ـ أكثر من الاستغفار، والصلاة على النبي وآله، والترضي عن أصحابه.
15ـ أكثر من دعاء النبي، وردد: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".
16ـ الإكثار من طلب العتق من النار.
17ـ الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.
18ـ الدعاء بقول: "ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين".
19ـ الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.
20ـ أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
21ـ أطل سجودك وتضرعك لربك، فإن النبي قال: "وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوها عنها بطول سجودكم".
22ـ لا تضيع أية فرصة، واحذر من التقصير لحظة، فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.
23ـ اقرأ ماتيسر من القرآن.
24ـ إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حال صعود وهبوط.
25ـ اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.
26ـ لا تنس أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع، فالصدقة لها أجر عظيم. 

 

فضل ليلة القدر .. احذر هذا الفعل في العشر الأواخر يحرمك منها

 

فضل العشر الاواخر من رمضان

فضل العشر الاواخر من رمضان تترتب العديد من الفضائل على العشر الاواخر من رمضان، أبرزها: تحصيل عظيم الخيرات، والحسنات، والأجور، وفي ذلك اقتداءٌ بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-، فقد وصفت السيدة عائشة -رضي الله عنها- حال النبي بالعشر الأواخر قائلةً: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أهْلَهُ)، كما رُوي عنه أنّه كان يجتهد في شهر رمضان بالعبادات والطاعات ما لا يجتهد في غيره من الشهور.

 ثبوت سنة الاعتكاف في ليلة القدر بالقرآن، والسنّة، والإجماع، وهي تُعد خيرًا من ألف شهرٍ، ولم يُروَ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنّه ترك الاعتكاف في العشر إلا إن كان خارجًا للجهاد في سبيل الله، وقد اعتكف الصحابة -رضي الله عنهم- معه، واعتكفوا بعده؛ اقتداءً به.

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