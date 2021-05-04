رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لـ روما

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع البرتغالي جوزيه مورينيو، ليتولى المهمة الفنية لفريق الذئاب خلفًا لـ باولو فونسيكا.

وكتب روما عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: "يسعد النادي أن يعلن عن توصله لاتفاق مع جوزيه مورينيو ليكون المدير الفني الجديد للفريق بداية من الموسم المقبل 2021-2022".

وكانت إدارة روما قد قررت إقالة فونسيكا من تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، بسبب تراجع نتائج الفريق.



ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة.

وتلقى ذئاب روما هزيمة قاسية على يد مانشستر يونايتد بنتيجة 6-2 في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.



وأقيل البرتغالي جوزيه مورينيو، من منصب المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي في 19 أبريل الشهر الماضي.

وعاش توتنهام موسم سيء تحت قيادة جوزيه مورينيو، وتراجع مستواه بشكل كبير، وهذا ظهر في مباريات هذا الموسم.