عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كن واثق من نفسك .. رساله غامضه من عصام الحضري لـ جمهوره

صدى البلد

نشر عصام الحضري، مجموعة من الصور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل إنستجرام.

وظهر عصام الحضري في الصور وهو داخل ارض المعلب يقوم ببعض التدريبات وعلق علي الصور قائلا : " في النهاية .. كن واثقا في نفسك .. الحمد لله " .

انتظم كابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا في تدريبات الفريق اليوم، وذلك عقب عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصل الحضري على الدورة الدولية للرخصة التدريبية "B"، وخاض مراناً قويًا مع حراس الفريق اليوم

وانضم عصام الحضري للجهاز الفني الجديد، مع الكابتن ضياء السيد، وعادل مصطفى.

وأعرب  مدرب حراس مرمى سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بخطوة انضمامه لنادي سيراميكا كليوباترا، وشدد على أنه لم يتردد في قبول المهمة، فور عرض المهمة عليه من الكابتن ضياء السيد، واستمع جيدًا للمشروع المقدم من قبل مسئولي سيراميكا كليوباترا.

وأوضح الحضري أن سيراميكا كليوباترا استطاع أن يُصنف ضمن الفرق الكبيرة، على الرغم من حداثة الفريق بالدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن إحترافية إدارة سيراميكا كليوباترا، بقيادة النائب محمد أبو العينين، والمهندس طارق أبو العينين، المشرف على الكرة، ساعد على توفير كل سُبل النجاح لتقديم مستوى طيب خلال الظهور الأول للفريق بالدوري الممتاز.

واشاد  بمستوى الطيب الذى ظهر عليه حراس فريق سيراميكا كليوباترا خلال المران الأول له مع الفريق، وأكد أن الفريق يمتلك عناصر مميزة في حراسة المرمى، في مقدمتهم عامر عامر، وسيكون لهم دور كبير في النتائج خلال الفترة المقبلة

 

ترشيحاتنا

مراسلو القنوات ووكالات الأنباء الأجنبية يشيدون بالسجون المصرية

مساعد وزير الداخلية للسجون: لايوجد لدينا مصابي كورونا.. والانتهاء من قوائم العفو بمناسبة عيد الفطر

ما يجب على المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان.. الإفتاء توضح

أزمة تشل التطعيمات ضد فيروس كورونا في العالم بسبب الهند.. ما القصة

رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لـ روما

لماذا غضبت حركة حماس من مسلسل موسى.. وكيف رد محمد رمضان؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

محجوز فى المستشفى حاليا .. إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية

خبر عاجل من التعليم لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 | تفاصيل

رسميا.. الكاف يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

أول قرار من اتحاد الكرة بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ضد جهاد جريشة

إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

فيديو

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ