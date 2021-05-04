علاج اختلاف لون صبغة الجلد.. وبقع الجلد

بقع الجلد المتغيرة هي مناطق غير منتظمة حيث توجد تغيرات في لون الجلد، كما إنها مشكلة شائعة مع مجموعة واسعة من الأسباب المحتملة.

بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للتغيرات في لون الجلد هي المرض والإصابة والمشاكل الالتهابية.

تظهر بقع الجلد المتغيرة اللون أيضًا بشكل شائع في جزء معين من الجسم بسبب اختلاف مستويات الميلانين، والميلانين هو المادة التي تزود البشرة بالألوان وتحميها من أشعة الشمس، عندما يكون هناك إفراط في إنتاج الميلانين في منطقة معينة ، يمكن أن يؤدي إلى تغير لون الجلد هناك.

علاج تغير لون صبغة الجلد



يعتمد علاج البقع الجلدية المتغيرة اللون على السبب الأساسي، ويمكن حل تلون الجلد بالعلاجات الطبية أو العلاجات المنزلية أو مجموعة من العلاجات.

العلاجات الطبية



العلاج بالليزر : تُستخدم أجهزة الضوء النبضي المكثف وأشعة الليزر Q-switched بشكل شائع للمساعدة في تفتيح مناطق الجلد التي أصبحت داكنة.



الكريمات الموضعية: قد يساعد الهيدروكينون الموضعي أو كريم الريتينول (فيتامين أ) الذي يُصرف بوصفة طبية في تقليل ظهور بقع الجلد الداكنة.



التقشير الكيميائي : يمكن استخدام التقشير الكيميائي الذي يحتوي على حمض الساليسيليك وحمض الجليكوليك لإزالة الطبقة الخارجية من الجلد التي تغير لونها.



تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن خياراتك حتى تتمكن من تحديد العلاج الأفضل لك، تأكد من مناقشة الآثار الجانبية وتكلفة وفعالية كل علاج.

علاج أسمرار الوجه عن باقي الجسم

العلاجات المنزلية

الكريمات التي لا تستلزم وصفة طبية: كريم فيتامين أ أويمكن أن يساعد كريم فيتامين هـ في تقليل ظهور تلون الجلد وتعزيز صحة الجلد بشكل عام.



عصير الليمون : ضعي عصير الليمون مرتين يوميًا لتفتيح مناطق البشرة الداكنة. قد يقلل هذا من ظهور بقع الجلد المتغيرة في ستة إلى ثمانية أسابيع.



زيت الخروع : ضع زيت الخروع على المناطق المتغيرة اللون مرتين يوميًا ، أو ضع ضمادة مبللة بزيت الخروع طوال الليل. يمكن أن يساعد ذلك في تنعيم الجلد وتكسير الميلانين الزائد.



فيتامين ج : تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج ، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة الجلد، تشمل الفواكه الغنية بفيتامين سي الشمام والبرتقال والأناناس.



اشرب الشاي : شرب الشاي المصنوع من الأرقطيون أو البرسيم الأحمر أو شوك الحليب قد يقلل من تغير لون الجلد.



تغير لون الجلد بعد الحساسية



التعرض لأشعة الشمس تؤدي أشعة الشمس فوق البنفسجية التي تضرب بشرتك إلى زيادة إنتاج الميلانين كوسيلة لحماية بشرتك من التلف ، عندما يكون التعرض لأشعة الشمس متكررًا أو مفرطًا ، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور بقع "شمس" داكنة، على الرغم من أن بقع الشمس ليست سرطانية ، وفقًا للجمعية الأمريكية للجراحة الجلدية ، إلا أن الجلد المعرض للشمس قد يصاب بشوائب أخرى محتملة التسرطن تبدو متشابهة، لهذا السبب ، من المهم أن يقوم طبيب الأمراض الجلدية بفحص بشرتك سنويًا.

الكلف غالبًا ما يشار إليه باسم "قناع الحمل" ، ويتميز الكلف ببقع بنية يمكن أن تتكون عادةً عند النساء أثناء الحمل ،غالبًا ما يحدث هذا النوع من فرط التصبغ عند النساء ، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا عند الرجال، يُعتقد أنه ناتج عن مزيج من التعرض لأشعة الشمس والوراثة والتغيرات الهرمونية ، حيث إنه مرتبط أيضًا باستخدام موانع الحمل الفموية .



الحالات الطبية أو الأدوية يمكن أن يكون فرط التصبغ ناتجًا أيضًا عن مرض أديسون ، وهو اضطراب في الغدة الكظرية يمكن أن يزيد من إنتاج الميلانين، وبعض الأدوية ، بما في ذلك المضادات الحيوية ، ووفقًا لمركز السرطان الشامل بجامعة نيو مكسيكو ، يمكن أن تسبب بعض أدوية العلاج الكيميائي فرط تصبغ.

تغير لون البشرة من الأبيض إلى الأسمر



الطريقة الأكثر فعالية لمنع تغير اللون الناجم عن الشمس هي وضع واقي من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس (SPF) 30 أو أكثر ، كل يوم ، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم أو الباردة. يقول الدكتور داي: "الأشعة فوق البنفسجية ترسل الصبغة إلى حالة من السرعة الزائدة ، مما يجعل البقع الداكنة أغمق". "يجب وضع واقي من الشمس يوميًا على المناطق المكشوفة."

ملاحظة: يشير عامل الحماية من الشمس (SPF) فقط إلى الحماية من أشعة الموجة القصيرة UVB، للحماية أيضًا من أشعة UVA طويلة الموجة ، تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها باختيار منتج يحتوي على Mexoryl أو Parsol 1789 أو ثاني أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الزنك أو أفوبنزون.

مهم أيضًا: التزم بمنتجات العناية بالبشرة اللطيفة التي لا تسبب اللسع أو الحرق ، حيث يمكن أن يؤدي التهيج إلى تفاقم فرط التصبغ ، وخاصة الكلف ، وفقًا لـ AAD ، يجب عليك أيضًا حماية نفسك من مسببات سواد الجلد الشائعة الأخرى باستخدام أدوية حب الشباب لمحاربة البثور ورذاذ الحشرات لمنع اللدغات.