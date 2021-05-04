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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 805 حكمًا وضبط 532 مخالفة مرورية فى أسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

إستكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ،حملاتها المكبرة اليوم الثلاثاء، لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط 4 متهمين وبحوزتهم عدد (4) أسلحة نارية .

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 805 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (144) حكم حبس جزئي، و ( 29 ) حكم حبس مستأنف، و( 398 ) أحكام غرامات، و( 230 ) أحكام المخالفات .

 

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 18 قضية تموينية شملت ضبط  8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 3 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، بالإضافة إلى ضبط قضيتين لمخالفات المخابز البلدية ، فضلاً عن ضبط 3 قضايا لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، علاوة على ضبط قضيتين لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 532 مخالفة مرورية شملت التصالح الفوري في 86 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 91 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 97 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 120 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

 يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء عصام عثمان مديرية امن اسوان

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