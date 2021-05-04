المشدد 5 سنوات لذئب بشري مغتصب طفلة مركز بدر

اغتصاب طفلة في مركز بدر

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة والمنعقدة بمحكمة الرحمانية،اليوم الثلاثاء، بالحبس المشدد ٥ سنوات للمتهم بخطف واغتصاب طفلة بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

تترجع الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغ من" ن. ش.ع" وبرفقتها ابنتها "ح. ع" ٤ سنوات والمقيمين بإحدي قرى مركز بدر، تتهم "خميس. ا.ن" ٢٢ عامًا، والمقيم بذات الناحية بخطف نجلتها واختصابها، تم تحرير محضر رقم ٥٤٢٩ لسنة ٢٠٢٠ ج مركز بدر.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي وتم ضبط المتهم و بتكثيف التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها وبعد ضبط المتهم إعتراف إنه قام باستدراج المجني عليها الطفلة ح.ع والتعدي عليها بالضرب وتجريدها من ملابسها والتعدي جنسيا.