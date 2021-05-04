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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اغتصاب طفلة في مركز بدر

المشدد 5 سنوات لذئب بشري مغتصب طفلة مركز بدر

محاكمة مغتصب طفلة
محاكمة مغتصب طفلة مركز بدر

 قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة والمنعقدة بمحكمة الرحمانية،اليوم الثلاثاء، بالحبس المشدد ٥ سنوات للمتهم بخطف واغتصاب طفلة بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

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تترجع الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغ من" ن. ش.ع" وبرفقتها ابنتها "ح. ع" ٤ سنوات والمقيمين بإحدي قرى مركز بدر، تتهم "خميس. ا.ن" ٢٢ عامًا، والمقيم بذات الناحية بخطف نجلتها واختصابها، تم تحرير محضر رقم ٥٤٢٩ لسنة ٢٠٢٠ ج مركز بدر.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي وتم ضبط المتهم و بتكثيف التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها وبعد ضبط المتهم إعتراف إنه قام باستدراج المجني عليها الطفلة ح.ع والتعدي عليها بالضرب وتجريدها من ملابسها والتعدي جنسيا.

اغتصاب طفلة محكمة جنايات دمنهور حوادث البحيرة امن البحيرة البحيرة

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