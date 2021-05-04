مفاجآه العيد... هاني رمزي: أبو العربي راجع تاني علي المسرح

فاجأ الفنان هاني رمزي متابعيه بعودة شخصية أبو العربي علي خشبة المسرح ونشر بوستر المسرحية علي حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و علق هاني رمزي :" كل سنة و انتم طيبين ابو العربي راجع تاني علي خشبه المسرح في العيد إن شاء الله علي مسرح جراند طيبة بمدينه نصر و قريبا في السعودية و الإمارات وجميع الدول العربيه "

يذكر ان هاني رمزي علق على أول ظهور للفنانة شريهان في أحد الاعلانات الرمضانية بعد غياب دام ١٩ عام.

ونشر هاني رمزي عبر حسابه بانستجرام صورة لشريهان وعلق قائلا " أحلى طله فى رمضان شريهان وعوده مدهشه مبروووووووووك يا شيرى #شريهان #رمضان #فودافون #رمضان_كريم".