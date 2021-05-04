عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احدث إطلالات علا الفارس

بالأحمر.. علا الفارس تبرز جمالها على إنستجرام

علا الفارس
علا الفارس

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجذابة؛ وأبدى متابعيها إعجابهم بها في التعليقات.


تفاصيل إطلالة علا الفارس

 

ارتدت علا الفارس بلوفر من الصوف باللون الأحمر بأكمام طويلة وهاي كول من الرقبة، وهو ما أبرز من اناقتها.


واختارت  علا الفارس أن تترك خصلات شعرها منسدلا عبر ظهرها وكتفيها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

من شارع المعز.. شاهد.. إطلالة أنيقة لـ سينتيا خليفة عبر إنستجرام

ياسمين صبري تخطف قلوب متابعيها بـ إطلالة جديدة.. شاهد


واكتفت علا الفارس بوضع اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر؛ لتبرز جمال عينيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف علا الفارس في إطلالتها بارتداء الإكسسوارات ؛ حيث اكتفت قرطين ناعمين من اللؤلؤ، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وناعمة.
 

معلومات عن حياة علا الفارس

 

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.


وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.
 

مسيرة علا الفارس العملية

 

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "أوك" البريطانية، وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

واليكم الصورة التي تبرز  تفاصيل إطلالتها..

علا الفارس إطلالة علا الفارس حياة علا الفارس مسيرة علا الفارس اخبار نجوم الخليج صور مشاهير انستجرام

موضوعات متعلقة

بعباءة بيضاء.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة

بإطلالة ناعمة.. علا الفارس تبرز أناقتها أثناء تأدية عملها

بالعباءة.. علا الفارس بإطلالة أنيقة على الطابع الأردني

تحتضن المعزة.. علا الفارس تتألق في آخر ظهور لها بالأصفر

ترشيحاتنا

الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الروسي لهذا السبب

الأطباء تنعى 3 شهداء بسبب فيروس كورونا

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

رئيس الوزراء يبحث استراتيجية الدولة في ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة

رئيس الوزراء يبحث استراتيجية الدولة في ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة

بسبب إمام عاشور.. مجاهد: الأسهل للزمالك التوجه لاتحاد الكرة بدلا من النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

رسميا .. إيقاف سيد عبد الحفيظ

الحكومة: مصر وفرت 180 ميجاوات من الطاقة في مبادرة ساعة الأرض

محجوز فى المستشفى حاليا .. إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية

أول قرار من اتحاد الكرة بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ضد جهاد جريشة

رسميا.. الكاف يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ابن نادية العراقية يوضح لـ"صدى البلد" تفاصيل حالتها الحرجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

المزيد

ساحة رأي

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ