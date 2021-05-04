بالأحمر.. علا الفارس تبرز جمالها على إنستجرام

احدث إطلالات علا الفارس

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجذابة؛ وأبدى متابعيها إعجابهم بها في التعليقات.



تفاصيل إطلالة علا الفارس

ارتدت علا الفارس بلوفر من الصوف باللون الأحمر بأكمام طويلة وهاي كول من الرقبة، وهو ما أبرز من اناقتها.



واختارت علا الفارس أن تترك خصلات شعرها منسدلا عبر ظهرها وكتفيها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.





واكتفت علا الفارس بوضع اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر؛ لتبرز جمال عينيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



ولم تتكلف علا الفارس في إطلالتها بارتداء الإكسسوارات ؛ حيث اكتفت قرطين ناعمين من اللؤلؤ، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وناعمة.



معلومات عن حياة علا الفارس

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.



وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.



مسيرة علا الفارس العملية

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "أوك" البريطانية، وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.



والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.



وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.



واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..