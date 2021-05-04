عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكونغو الديمقراطية ترحب بالإعلان الرسمي لانتهاء التفشي الثاني عشر لوباء الإيبولا

صدى البلد

أعربت السلطات الإقليمية في شمال كيفو بـ الكونغو الديمقراطية، عن سعادتها بالإعلان الرسمي عن انتهاء التفشي الـ12 من وباء الإيبولا في المنطقة.


وأشارت السلطات في كيفو - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن الإعلان الرسمى عن انتهاء الوباء جاء بعد 40 يوما متتاليا دون تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس إيبولا، ووفقًا لخبراء الصحة في شمال كيفو ، تم القضاء على التفشي الثانى عشر من الإيبولا بفضل اللقاح المعروف باسم "rVSV-ZEBOV".
 

و يشار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أعلنت أمس الاثنين، نهاية التفشي الأخير لوباء إيبولا في البلاد، الذي أودى بحياة ستة أشخاص خلال الأربعة أشهر الماضية في مقاطعة كيفو الشمالية شرقي البلاد.


وهنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم وفق السلطات الصحية الكونغولية، جمهورية الكونغو الديمقراطية على انتهاء وباء إيبولا، داعياً إلى الحفاظ على اليقظة لمنع عودة الفيروس.
 

وأكد التزام المنظمة بمساعدة السلطات الوطنية لمنع عودة هذا المرض الفتاك، وتعزيز الصحة العامة لجميع المجتمعات المعرّضة للخطر.

الكونغو الديمقراطية إيبولا

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

الصحة العالمية تحذر جيران غينيا من مخاطر وباء إيبولا

ترشيحاتنا

الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الروسي لهذا السبب

الأطباء تنعى 3 شهداء بسبب فيروس كورونا

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

رئيس الوزراء يبحث استراتيجية الدولة في ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة

رئيس الوزراء يبحث استراتيجية الدولة في ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة

بسبب إمام عاشور.. مجاهد: الأسهل للزمالك التوجه لاتحاد الكرة بدلا من النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

رسميا .. إيقاف سيد عبد الحفيظ

الحكومة: مصر وفرت 180 ميجاوات من الطاقة في مبادرة ساعة الأرض

محجوز فى المستشفى حاليا .. إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية

أول قرار من اتحاد الكرة بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ضد جهاد جريشة

رسميا.. الكاف يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ابن نادية العراقية يوضح لـ"صدى البلد" تفاصيل حالتها الحرجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

المزيد

ساحة رأي

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ