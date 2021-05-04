الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الروسي لهذا السبب

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الروسي لديها، وذلك على خلفية العقوبات التي فرضتها روسيا على 8 مسؤولين أوروبيين.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت الأسبوع الماضي منع 8 دبلوماسيين أوروبيين من دخول أراضيها، ردًا على عقوبات مماثلة فرضتها دول بالاتحاد الأوروبي على دبلوماسيين روس.

واستنكر الاتحاد الأوروبي العقوبات الروسية المفروضة على مسؤولين أوروبيين، ومن ضمنهم رئيس البرلمان الأوروبي، متوعدًا بالرد على عقوبات موسكو.

واعتبرت روسيا أن العقوبات التي فرضتها على المسؤولين الأوروبيين جائت بناء على مبدأ “المعاملة بالمثل”.