هبة الأباصيرى: "مررت بوعكة صحية .. وكنت أستعد عشان لو مت"

قالت الإعلامية هبة الأباصيري، إنها دائما ما تخاف من الموت سواء لها او لمن تحبهم.

وأضافت “الاباصيرى” خلال لقائها مع الإعلامى" أحمد سالم" فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس"، أنه أثناء وجودها هذا العام فى المدينة المنورة كانت تقوم بالدعاء إلى الله لكى تموت فى المدينة المنورة.

وأوضحت الأباصيري، أنه بعد عودتها من المدينة المنورة تعرضت لوعكة صحية شديدة و قامت بإجراء عملية جراحية وكانت تشعر دائما بالقلق و التوتر، مؤكدة أنها دائما ما كانت تسأل نفسها هل ستموت و إذا ماتت هل هى جاهزة للوقوف أمام الله؟.

وأشارت الى أنها طوال الوقت تخاف من القبر و الدفن و لكن أثناء وعكتها الصحية لم تخف و قالت لنفسها لابد أن أجهز سريعا.

و تابعت هبة الأباصيرى: "أن أكثر الأشياء التى جعلتها تبكى هم أطفالها الصغار و العمر ليس بيد أحد و الخوف من الموت لم يقدم ولم يؤخر شيئا".

وأشارت الأباصيري، إلى أن الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق أكد لي أن ملامحي مصرية قديمة.

ولفتت إلى "أنني لا أنافس سوى نفسى ولا علاقة لى بمنافسة أخرى، بالتأكيد المسلسلات أقل من الطبيعى نتيجة الظروف المحيطة مثل كورونا، وتأخر تصوير بعض المسلسلات، ولم يتمكنوا من الانتهاء، لكن هناك نسبة مشاهدة عالية نتيجة البقاء فى المنزل".