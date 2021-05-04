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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رامز عقله طار

رد جرئ فى مقلب رامز عقله طار.. جنش: أنا حارس مصر الأول

صدى البلد

رد  محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، على سؤال رامز جلال : " مين حارس مرمى منتخب مصر الأول فى هذا التوقيت" قائلا: ، أنا هو الحارس الأول فى مصر.  
وقع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك فى مقلب رامز عقله طار، مع رامز جلال على شاشة MBC MASR .
وظهر على جنش ملامح الخوف و الرعب، من المقلب، وظل ينظر للجميع وهو فى هالة خوف.

وقال رامز خلال دخول جنش موقع المقلب: " ضيف اليوم مجنون و بيصد ضربة الجزاء و بيطلع لسانة".
وتابع: فضل قاعد احتياطى و لما نزل مسك فى الفرصة".
ويستقبل ضيف برنامج رامز عقله طار في البداية حسن عسيري ويمارسان بعض الألعاب، التي يتدخل فيها رامز جلال بطريقته، ثم تستقبل الضيف المذيعة سارة مراد لتوجه له بعض الأسئلة قبل أن تتركه فريسة لمقلب رامز جلال.

ويتشوق الجمهور لمعرفة ضيف حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طار، حيث يعد من الأكثر بحثًا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة الضحية الجديدة لمقالب رامز من مشاهير الفن والإعلام والرياضة، وتذاع حلقاته في السادسة والنصف مساءا.

ويتنكر رامز جلال، في برنامج رامز عقله طار ، في شخصية رجل هندي يركب مع الضيف الضحية إحدى الألعاب التي تقف على ارتفاع عالِ ويحدث بعض التخريب في اللعبة، ويضطر معها الضحية للقفز من على ارتفاع 13 مترا ليسقط في المياه من الخوف ليكتشف المقلب بعدها مباشرة.

واستقبل رامز جلال في برنامج رامز عقله طار عددا من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد هنيدي، سمية الخشاب، أحمد سعد، دينا الشربيني، دينا محسن ويزو، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن توتا، إسلام إبراهيم، أحمد مالك، ريم مصطفى، معتصم النهار، حمو بيكا والراقصة لورديانا، رمضان صبحي،  محمد مجدي أفشة، طارق يحيى.

 


 

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