موافي : الأنسولين له أنواع متعددة.. وفاعليته تتوقف على فترة عمله.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني إن الأنسولين له أنواع متعددة، مؤكدا أنه هذا العلاج يعتمد على فترة عمله وهي فترة محددة وليست دائمة.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج رب زدني علما عبر فضائية صدى البلد أن كل انسولين له وقت محدد داخل الجسم سواء 8 ساعات أو 12 ساعة أو 6 ساعات أو 4 ساعات.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني أن فترة العمل لأي دواء من المهم دراستها، مؤكدا أن الأعضاء التي تشترك في إخراج الدواء كثيرة لكن على رأسها الكبد والكلى.

وأشار إلى أن هناك تنظيم الجرعة لمريض الفشل الكلوي فيحصل على جرعات أقل ومنظمة بخلاف المريض العادي .