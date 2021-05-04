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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكاتب الكويتي إبراهيم سليمان يستعد لطرح كتاب "إدمان التواصل"

الكاتب ابراهيم سليمان
الكاتب ابراهيم سليمان

يستعد الكاتب الكويتي ابراهيم سليمان لطرح كتاب جديد بعنوان "إدمان التواصل".

وقال إبراهيم سليمان في بيان صحفي له، إن الكتاب يتناول الآثار النفسية الناتجة عن إدمان السوشيال ميديا بالنسبة للمراهقين ، والتي يمكن أن تصل إلى حد الانفصال تماماً عن المحيطين والانشغال طوال الوقت بالتواصل عبر هذه المواقع . 


وأضاف يناقش الكتاب أيضاً كيفية معالجة هذا الخطر الذي بات يهدد معظم الفئات العمرية وخاصة الفترة ما بين مرحلتي الطفولة والشباب ، وهم المراهقين الذين باتوا يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي ليلاً نهاراً ، حتى أصبحت بمثابة إدمان لديهم . 


يشار إلى ان الكاتب ابراهيم سليمان عمره 36 عاماً ، وهو صانع محتوى كويتي واشتهر بتغريداته المثيرة للجدل حول المشاكل الاجتماعية على منصة "تويتر" ، كما سبق وشارك في حملة اعلانية كبيرة لماركة ساعات عالمية حققت نجاحاً واسعاً علي السوشيال ميديا .

الكاتب الكويتي ابراهيم سليمان كتاب جديد بعنوان ادمان التواصل ادمان السوشيال كتب جديدة اخبار ثقافية

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