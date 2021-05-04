الكاتب الكويتي إبراهيم سليمان يستعد لطرح كتاب "إدمان التواصل"

يستعد الكاتب الكويتي ابراهيم سليمان لطرح كتاب جديد بعنوان "إدمان التواصل".

وقال إبراهيم سليمان في بيان صحفي له، إن الكتاب يتناول الآثار النفسية الناتجة عن إدمان السوشيال ميديا بالنسبة للمراهقين ، والتي يمكن أن تصل إلى حد الانفصال تماماً عن المحيطين والانشغال طوال الوقت بالتواصل عبر هذه المواقع .



وأضاف يناقش الكتاب أيضاً كيفية معالجة هذا الخطر الذي بات يهدد معظم الفئات العمرية وخاصة الفترة ما بين مرحلتي الطفولة والشباب ، وهم المراهقين الذين باتوا يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي ليلاً نهاراً ، حتى أصبحت بمثابة إدمان لديهم .



يشار إلى ان الكاتب ابراهيم سليمان عمره 36 عاماً ، وهو صانع محتوى كويتي واشتهر بتغريداته المثيرة للجدل حول المشاكل الاجتماعية على منصة "تويتر" ، كما سبق وشارك في حملة اعلانية كبيرة لماركة ساعات عالمية حققت نجاحاً واسعاً علي السوشيال ميديا .