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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يمنعان سقوط المملكة.. برج لندن يحتفل بولادة غرابين جديدين.. صور

برج لندن يحتفل بولادة
برج لندن يحتفل بولادة غرابين جديدين

أعلن  مسؤولو برج لندن الشهير عن إقامة احتفالات بمناسبة فقس فرخي غراب يدعى: «هوجين» و«مونين» أربعة فراخ، سيبقى اثنان منها في البرج، بينما سيذهب الآخران للعيش في الريف.

وحسب صحيفة “ ميرور” البريطانية قال متحدث باسم برج لندن: “سنرحب باثنين من الغربان للانضمام إلى مجتمع كورفيد الأسطوري في البرج حيث سيرتفع العدد الإجمالي للغربان المقيمة إلى 6 غربان”.

وبحسب أسطورة قديمة: “يجب أن تبقى 6 غربان في البرج، بموجب مرسوم ملكي، لضمان بقاء التاج البريطاني، وفي حالة رحيل الغربان عن البرج، فستسقط المملكة والتاج والبرج”.

وأطلق مسؤولو البرج اسم «إدغار» على أحد الغرابين الصغيرين، تكريماً للمؤلف الشهير إدغار آلان بو، الذي صاغ القصيدة «الغراب». 

وطلب مسؤولي البرج من الزوار  تسمية الفرخ الأنثى، اعتماداً على قائمة مقترحة من الأسماء، تشمل أسماء: «ماتيلدا، برانوين، وبرونتي» كما تعتزم الكشف عن  الاسم في 19 مايو.

وولدت الغربان أثناء الإغلاق، حيث ظل البرج مغلقاً لأطول فترة منذ الحرب العالمية الثانية، كما أنه عادة ما تعيش الغربان البرية لمدة من 10 إلى 15 عاماً، لكن من المعروف أن طيور البرج تعيش حتى سن الأربعين.

ويُعتقد أن الملك البريطاني تشارلز الثاني كان أول من أصر على وضع الغربان في البرج، بعدما حذر من أن التاج والبرج نفسه سيسقطان إذا غادرا.

وتسمى غربان البرج الحالية باسماء: “ اليوبيل وهاريس وغريب وروكي وإيرين وبوبي وجورجي- ويقال أن كل منهم له شخصيته الخاصة فيمكنهم تقليد الأصوات ولعب الألعاب وحل المشكلات”.

غراب أسطورة برج لندن سقوط الحرب العالمية

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