كيفية أداء صلاة التسابيح في العشر الأواخر من رمضان.. فيديوجراف

صلاة التسابيح ، ورد في فضلها أنها مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات.

صلاة التسابيح .. ورد في الأثر بنصوص السُنة النبوية المطهرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى كل ما فيه خير لنا، فأوصى بأداء صلاة نافلة من أربع ركعات في العشر الأواخر من رمضان ، حيث إن لها فضل عظيم.

صلاة التسابيح .. فيها يُكفر العبد ذنوبه، كما أنها تفتح له أبواب الرزق الوفير، وقد تؤدى مرة واحدة في العمر، وتُسمى صلاة التسابيح، ويُنصح بأداء هذه الصلاة في العشر الأواخر من رمضان تلك الليالي المباركة ولو مرة واحدة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول كيفية اداء صلاة التسابيح من خلال الفيديوجراف التالي.