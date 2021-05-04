بدء التطبيق التجريبي لمنظومة تراخيص واشتراطات البناء بالمراكز التكنولوجية فى 27 مركزا ومدينة بمحافظات الجمهورية

إقبال في أول أيام تطبيق منظومة الإشتراطات البنائية الجديدة بالزقازيق

بدء تطبيق منظومة تراخيص واشتراطات البناء الجديدة في كفر الدوار بالبحيرة

محافظ كفر الشيخ ونائبه يوجهان بشرح أهمية اشتراطات البناء الجديدة للمواطنين

بدء تلقى طلبات البناء طبقا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة بمدينة نقادة

محافظ الجيزة: منظومة الاشتراطات الجديدة تقضي على البناء العشوائي وفوضى التراخيص

بدأ اليوم التطبيق التجريبي لمنظومة تراخيص واشتراطات البناء والتخطيطية الجديدة بالمراكز التكنولوجية ، وذلك ضمن 27 مركزا ومدينة بمحافظات الجمهورية تم اختيارها للتطبيق التجريبي للمنظومة لمدة شهرين.

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة، حيث من المقرر تعميم المنظومة بداية من شهر يوليو المقبل في جميع الأحياء والمراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعه تطبيق الاشتراطات البنائية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء لوقف فوضى التراخيص .

وحرص المحافظ علي الاستماع الي المواطنين والتعرف علي آرائهم في المنظومة البنائية الجديدة، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة بالتعاون بين الوزارات والأجهزة التنفيذية والشعبية.

وأشار المحافظ إلي أن الدولة تسعى للوصول إلى أفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وايجاد حياة بها متنفس للمواطنين و تنظيم الشكل العام.

وأكد خلال تفقده انتظام سير العمل داخل المركز التكنولوجي علي ضرورة التسهيل علي المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود علي المواطن عقب التنفيذ الدقيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

ويعد حي جنوب الجيزة اول أحياء المحافظة التي تشهد تطبيق منظومة التراخيص و الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي سيتم تجربتها لمدة ٦٠ يوما قبل تعميمها في جميع أحياء ومراكز الجمهورية في بداية شهر يوليو المقبل.

وفى قنا بدأ المركز التكنولوجي بمدينة نقاده جنوب قنا، اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات رخص البناء، طبقا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والتي جرى اختيارها ضمن 27 مدينة على مستوى الجمهورية لتطبيق المنظومة الجديدة تجريبيا حتى نهاية يونيو 2021.

و قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة نقادة وعضوية ممثل من المركز التكنولوجي، الإدارة الهندسية، التخطيط العمرانى، الشئون القانونية، وحدة المتغيرات المكانية، الإدارة المالية لمراجعة التراخيص الصادرة سواء كانت تراخيص"جديدة، تعلية، هدم" وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

وأكد الداودي، أن تطبيق منظومة الإشتراطات البنائية الجديدة سوف يساهم في الارتقاء بمستوى العمران داخل المحافظة.

وفى كفر الشيخ تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بمدينة سيدي سالم وهي إحدى المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي للمنظومة، وذلك على أن يتم تعميم التجربة بدءا من شهر يوليو المقبل بجميع الأحياء والمراكز والمدن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تطبيق الاشتراطات البنائية لضبط العمران وحوكمت منظومة تراخيص البناء لوقف فوضى التراخيص.

وأكد المحافظ على ضرورة التسهيل على المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن عقب التنفيذ الدقيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، لافتا إلى أنه فور بدء استلام الطلبات بكافة الأحياء والمراكز والمدن في شهر يوليو المقبل فسوف يكون للمراكز التكنولوجية بالمحافظة دور هام في المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة عمرو البشبيشي، نائب المحافظ وعضوية عددا من المختصين تختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أن المركز التكنولوجي بسيدي سالم شهد استعدادا مكثفة لاستقبال المواطنين وتم وضع لافتات داخل المركز بالإضافة للشاشة الإلكترونية والتي توضع الشروط والرسوم، وتواجد اللجنة المكونة من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن المواطن يتوجه للمركز ويحصل على رقم من ماكينة النداء الآلى وينتظر دوره، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات وتباعد، ولا تستغرق عملية استلام أصل ملكية الأرض وصورة البطاقة وتلقي الطلب من 5 ل 10 دقائق فقط، وعقب استلام تلك الأوراق يتم التواصل مع المواطن لتبدأ إجراءات الحصول على الترخيص خلال 10 أيام على أن يختار نموذج من النماذج الأربعة وفق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، والسير في بقية الإجراءات.

ففى البحيرة شهد اللواء أحمد علي مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة تراخيص واشتراطات البناء والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بديوان الوحدة، وذلك ضمن 27 مركزا ومدينة بمحافظات الجمهورية تم اختيارها للتطبيق التجريبي للمنظومة لمدة شهرين.

وشدد "مرزوق" على سرعة إنجاز الأعمال وتلقي طلبات المواطنين والرد على استفساراتهم، موضحًا أن المركز يعمل وفقًا للاشتراطات الجديدة ، لافتًا إلى أن الوحدة قامت بنشر تلك الاشتراطات سواء من خلال الصفحة الرسمية أو وضع اللافتات داخل المركز التكنولوجي تيسيرًا على المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمتابعة التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار.

وفى الشرقية أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والإشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجى اليوم بحى اول الزقازيق، والذي تم اختياره للتطبيق التجريبى للمنظومة لمدة شهرين على أن يتم تعميم التجربة بجميع مراكز ومدن المحافظة لاحقاً بعد تقييم التجربة.

وأكد المحافظ أن الدولة تسعى للوصول إلى أفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين لتنظيم الشكل العام للمباني داخل المحافظات وللحفاظ على حقوق المواطن والدولة.

كان محافظ الشرقية قد أصدر قراراً رقم (١٩٦٣) لسنه٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ وعضويه كلا من:-

سعد سعد الفرماوى سكرتير عام المحافظة والمهندسة سلوى محمد صبحي مدير مديرية الإسكان والمرافق بالشرقية واحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجيه والمهندسة نهي عبده العزازى مدير إدارة الشؤون الهندسية بالمحافظة والمهندسة سالي مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ومحمد عبدالسميع بإدارة الشؤون الهندسية بالمحافظة (مقررا) وبحضور المستشار القانوني وعضو من هيئة الرقابة الإدارية لتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والإشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الإستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.

كما تم تشكيل لجنة للفحص بحي أول الزقازيق برئاسه رئيس الحي وعضوية كلا من مسؤول من الإدارات الاتيه:-

(المركز التكنولوجي بحي اول الزقازيق و من الإدارة الهندسية برئاسه حي اول و من إدارة التخطيط العمراني برئاسه الحي و من إدارة الشئون القانونية برئاسة الحي و من إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة و من الإدارة الماليه برئاسه الحي) علي أن تختص اللجنة بمراجعة التراخيص الصادرة سواء كانت ( جديدة / تعلية / هدم).

ووجه المحافظ رئيس حي أول الزقازيق ومسئول المركز التكنولوجي والقائمين على العمل برئاسة الحي بضرورة التيسير على المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التى ستعود على المواطن عقب تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، لافتا الى أنه فور بدء استلام الطلبات من المواطنين سيتم مراجعتها وفحصها من الوحدة ذات الطابع الخاص التابعه الي جامعة الزقازيق علي أن يتم إرسال الرد مره أخرى من هذه الوحدة الي المركز التكنولوجى بالصلاحية أو استيفاء الأوراق.