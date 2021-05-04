أم تطلب من المواطنين الحديث مع نجلها للذهاب معها لـ مقابلة عمل.. ورطة إنسانية

ورطة إنسانية

تناول برنامج "ورطة إنسانية" المذاع على قناة " دي إم سي "، قصة جديدة تُظهر حب الأم لأولادها، حيث ذهبت الأم للمواطنين لإقناعهم بالحديث مع نجلها الشاب للذهاب معها لـ مقابلة عمل، وذلك بعد أن تقدم لأكثر من وظيفة وتم رفضه، وهو الآن يرفض الذهاب لـ أى عمل.



وقال أحد المواطنين:" ممكن تسمع كلام أمك، وتذهب معاها لـ المقابلة دي وأن شاء الله هتقبل، قول يا رب وربنا هيكرمك وتشتغل".



وأضاف مواطن آخر : جرب مرة واتنين وعشرة لحد ما تشتغل، وربنا هيشغلك فى المكان المناسب لك، وياريت تسمع كلام أمك اللى عايزك تشتغل".

وفى نفس السياق قامت سيدة بالحديث مع الشاب، واقنعته بالذهاب للعمل، فالشباب تعمل ولا تجلس فى البيت".

