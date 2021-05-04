عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يكشف عن مهارات التواصل في السنة النبوية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

شرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج “رؤية” للفكر المستنير , اليوم الثلاثاء 22 رمضان 1442هـ الموافق 4 / 5 / 2021م والذي يذاع على القناة الفضائية المصرية ، وعدد من القنوات المتخصصة , كتاب : “مهارات التواصل في السنة النبوية (4).

 

وقال وزير الأوقاف، في حلقته، إن نبينا (صلى الله عليه وسلم) هو أفصح الخلق قاطبة , وأن كلامه (صلى الله عليه وسلم) هو أفصح الكلام وأبلغه بعد كتاب الله (عز وجل) , وقد ذكرنا نماذج من بلاغته وخبرته ودرايته بمواطن الكلام وفنون القول.

وزير الأوقاف: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك

ليلة القدر .. وزير الأوقاف يكشف عن تنبيهات هامة يغفل عنها البعض

وذكر وزير الأوقاف،  أن النبي الكريم، استخدم كل الوسائل والأساليب التي تمكنه من إبلاغ دعوته بلاغًا مبينًا على الوجه الأكمل، ومما نتعلمه من سنته (صلى الله عليه وسلم) استخدام مهارات الجسد الرصينة , كتغيير وضع الجسد لإثارة الانتباه.

 

ففي الحديث , يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “أَلا أُنَبِّئُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبائِرِ قُلْنا: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: الإشْراكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وكانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ” , معنى تغيير الوضع من القيام إلى الجلوس , أو من الاتكاء إلى الجلوس , أو من الجلوس إلى الاتكاء , كأنك تنبه المتلقي أو السامع أو المخاطب لأمر هام , مثلًا : عندما تتحدث مع أحد زملائك أو أصدقائك حديثًا عامًا وأنتما واقفان , فيسألك في أمر، فتقول له لا , هذا الأمر يحتاج إلى جلسة , اجلس , معنى ذلك أن الكلام هنا يحتاج إلى تركيز , وعندما تتحدث مع آخر وأنت جالس , فتقول له لا , قف لتسمعني , فأنت تنبهه لأمر جلل سيأتي , فتغيير وضع الجسد وحركات الجسد لإثارة الانتباه للاهتمام بما يأتي.

 

مهارات التواصل في السنة النبوية 

وأوضح، أن من مهارات التواصل في السنة النبوية واستخدامها , استخدامه (صلى الله عليه وسلم) للغة الأرقام إما للتحديد والحصر، أو للتقريب الذهني , فنجد النبي (صلى الله عليه وسلم) يستخدم العدد ثلاثة في أكثر من حديث , يقول (صلى الله عليه وسلم) : “ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجَدَ حلاوَةَ الإيمانِ : أنْ يكونَ اللهُ و رسولُهُ أحبُّ إليه مِمَّا سِواهُما ، و أنْ يُحِبَّ المرْءَ لا يُحبُّهُ إلَّا للهِ ، و أنْ يَكْرَهَ أنْ يَعودَ في الكُفرِ بعدَ إذْ أنقذَهُ اللهُ مِنْهُ ؛ كَما يَكرَهُ أنْ يُلْقى في النارِ” , ويقول (صلى الله عليه وسلم) : “آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا وعَدَ أخْلَفَ، وإذَا اؤْتُمِنَ خَانَ” .

 

ويستخدم (صلى الله عليه وسلم) العدد أربعة , فيقول : “أَرْبَعٌ مَن كُنَّ فيه كانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، ومَن كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ منهنَّ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حتَّى يَدَعَهَا: إذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وإذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وإذَا خَاصَمَ فَجَرَ”.

 

ويستخدم (صلى الله عليه وسلم) العدد خمسة , فيقول : “بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ” , ويقول (صلى الله عليه وسلم) : “اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ” .

 

ويستخدم (صلى الله عليه وسلم) العدد ستٌ , فيقول : “حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ , قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ ( إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ”.

 

واستخدم (صلى الله عليه وسلم) العدد سبعة , فقال (صلى الله عليه وسلم) : ” بادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعاً ، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إلاَّ فَقراً مُنسياً ، أَوْ غِنىً مُطغِياً ، أَوْ مَرَضاً مُفسِداً ، أَوْ هَرَماً مُفْنداً ، أَوْ مَوتاً مُجْهزاً ، أَوْ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ ، أَوْ السَّاعَةَ فالسَّاعَةُ أدهَى وَأَمَرُّ”، وقال : “اجتنبوا الموبقات السبع” , وقال : “سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ في ظِلِّ عرشه يَوْمَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ” , كل ذلك للتسهيل والتقريب وإثارة الذهن والتحفيز , ربما أحيانًا للحصر , وربما أحيانًا للتقريب الذهني , وربما أحيانًا لتسيير الحفظ , أي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) استنفد وسعه وطاقته في إبلاغ دعوة الله (عز وجل) بكل الوسائل الممكنة والمشوقة , ولنا فيه أسوة الحسنة , وعلينا أن نأخذ بكل أسباب التواصل الحديثة والعصرية لنبلغ دين الله ودعوة الله سمحًا نقيًا كما أراده الله.

وزير الاوقاف رؤية مهارات التواصل السنة النبوية الأوقاف الوسائل

ترشيحاتنا

ناقشا إثيوبيا وإيران.. أول اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي وولي عهد أبوظبي

اللجوء لـ كبسولة المعدة في هذه الحالة.. تفاصيل

ماهو التوقيت الأمثل لتغيير الإطارات .. خبراء يجيبون

بعد تماثله للشفاء.. كارتيرون يطمئن على عبد الشافي

فرص عمل للشباب بالجيزة.. تعرف على الشروط والمميزات

بعدما ضرب السقا أحمد مالك علقة موت .. انصرف بهذه السيارة | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

السعودية تعلن إغلاق 12 مسجدا بسبب تفشي كورونا بين المصلين

رسميا .. إيقاف سيد عبد الحفيظ

شاهد.. الأهلي يدعم سيد عبدالحفيظ بعد قرار إيقافه

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تثير الجدل بأنوثتها

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

خلي بالك.. طقس الأربعاء شديد الحرارة والقاهرة تسجل 40 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ