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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احدث إطلالات فهرية أفجان

إطلالة ناعمة.. فهرية أفجان تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

فهرية أفجان
فهرية أفجان

نشرت الممثلة التركية فهرية أفجان صورة جديدة لها مع عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وساحرة، وهو ما عبر عنه متابعيها من خلال تعليقات الإعجاب.

تفاصيل إطلالة فهرية أفجان

ظهرت فهرية أفجان، مرتدية توب كت باللون الأبيض من القطن، وهو ما أبرز أنوثتها.
 

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وقامت فهرية أفجان بترك خصلات شعرها منسدلة على ظهرها وكتفيها بتسريحة انسابية وناعمة وقامت بوضع بعض الأكسسورات على شعرها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت فهرية أفجان إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الروز الناعم، مع الماسكرا والكحل الأسود وهو ما أبرز  رقة وجمال ملامحها.


ولم تتكلف فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بإطلالة بسيطة وناعمة.
 

حياة فهرية أفجان الأسرية
الممثلة التركية فهرية أفجان، من أصل ألماني ولدت في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا. ودرست فهرية إفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها.

 

أعمال فهرية أفجان الفنية
صورت فهرية أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أظهر قدرتها التمثيلية؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.
 

وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، و شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.

واشتهرت فهرية أفجان فى مسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 التي لعبت دور البطولة فريدة، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.


وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك بدور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.. 

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