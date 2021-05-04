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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 3 مراكز جديدة للقاح كورونا بمحافظة بورسعيد

الغضبان يقرر تجهيز
الغضبان يقرر تجهيز ٣ مراكز جدد للقاح كورونا المستجد بمحافظة

وجه اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، بالتوسع فى مراكز لقاح فيروس كورونا المستجد ، حيث سيتم تخصيص مركز شباب بورسعيد ومركز شباب الزهور   وتجهيز مقر بمدينة بورفؤاد بورفؤاد لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى جانب المركزيين الحاليين (مركز اللقاحات بمستشفى النصر ، ووحدة المسنين بحى المناخ ) وذلك للتسهيل على المواطنين لسرعة تلقى اللقاح ومنع الانتظار لفترة طويلة .

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد   اليوم عقب جولته التفقدية بمراكز اللقاحات وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد  سكرتير عام المحافظة ، ومساعد مدير الأمن والأجهزة الصحية بالمحافظة.

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وشدد محافظ بورسعيد على توفير سبل الراحة للمواطنين أثناء تلقى اللقاح ، و الحصول الفورى على اللقاح للمواطن الذى يقوم بالتسجيل ، مؤكدا على الأولوية لكبار السن (فوق الستين ) وأصحاب الأمراض المزمنة، موجها بتسير الإجراءات على المواطنين و التنسيق مع وزارة الصحة لبدء تشغيل المراكز الجديدة لتلقى اللقاح .

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