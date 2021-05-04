شاهد .. أجواء شهر رمضان فى شارع المعز

رصد موقع “ صدى البلد ” اليوم ، أجواء شهر رمضان فى شارع المعز ، حيث كان الشارع به زحاما كبيرا من المواطنين مع وجود الزينة والفوانيس في الشارع ، وظهر عدد كبير من المواطنين دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالرغم من زيادة انتشار فيروس كورونا .

يعد شارع المعز بمنطقة الحسين، من أبرز المعالم داخل محافظة القاهرة، التي تحرص علي ابراز أجواء رمضانية جميلة خلال شهر رمضان الكريم، مع وجود الزينة والفوانيس في الشارع.

ويتهافت المواطنون علي شارع المعز بكثرة خلال اليوم وفي جميع الأوقات، فيوجد من يفضل الحصول علي الفطار هناك بأحد محلات المخصصة للأكل، ويوجد من يحرص علي تأدية صلاة التراويح داخل مسجد الحسين.

ومنهم من يستمتع بالأجواء الرمضانية داخل شارع المعز، مع وجود بعض المنشدين الكبار والشباب الذين يرحبون بشهر رمضان علي طريقتهم الخاصة، وينهون يومهم بالحصول علي وجبة السحور داخل شارع المعز.

WhatsApp Image 2021-05-04 at 1.26.03 PM

WhatsApp Image 2021-05-04 at 1.26.02 PM (1)

WhatsApp Image 2021-05-04 at 1.26.02 PM

WhatsApp Image 2021-05-04 at 1.26.01 PM (2)

WhatsApp Image 2021-05-04 at 1.26.01 PM (1)

WhatsApp Image 2021-05-04 at 1.26.01 PM

WhatsApp Image 2021-05-04 at 1.26.00 PM

WhatsApp Image 2021-05-04 at 1.25.59 PM

WhatsApp Image 2021-05-04 at 1.25.58 PM

WhatsApp Image 2021-05-04 at 1.25.57 PM (2)

WhatsApp Image 2021-05-04 at 1.25.57 PM (1)

WhatsApp Image 2021-05-04 at 1.25.57 PM