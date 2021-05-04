وصول 20 مولد أكسجين لمستشفى الصدر.. وجار التنسيق لتركيب جهازي أشعة مقطعية بحميات شبين الكوم

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن وصول 20 مولد اكسجين اليوم لمستشفي صدر شبين الكوم وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا وتوفير كافة الامكانيات المتاحة لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المنوفية .



وأضاف الدكتور فيصل جودة أنه جار التنسيق لتركيب جهازي أشعة مقطعية بمستشفي الصدر ومستشفي حميات شبين الكوم وذلك ضمن مبادرة محافظ المنوفية لدعم القطاع الطبي خلال ازمة كورونا بـ 100 مليون جنيه لشراء أجهزة ومستلزمات طبية .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار دعم القطاع الطبي والاطقم الطبية وناشد أهالي المنوفية الاسراع للتسجيل لتلقي اللقاح تفاديا للاصابة بفيروس كورونا وحفاظا علي صحتهم وسلامتهم .