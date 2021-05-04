"دفعه إلى هذا" ..شاهد ما فعله مسؤول أردني بسبب الازدحام

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لمسؤول حكومي يترجل من سيارته لينظم حركة السير في منطقة مرج الحمام بالعاصمة الأردنية عمان وهو مصطفي النوايسة أمين عام ديوان التشريع والراي .



وأضاف الفيديو أن النوايسة قضي ساعة ونصف علي "دوار البكري " محاولا تنظيم ازمه المرور الخانقة .

وأوضح الفيديو أن سائقى المركبات استجابوا للتوجيهات ما ساهم بتنظيم وانسياب حركة السير في الطريق، مؤكدا أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سيقوم يوم غد الأربعاء، بزيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويلتقي الملك، خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا، جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، ورئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.