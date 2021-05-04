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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الحلقة 23 .. عايشة عثمان تخطف الأنظار فى فارس بلا جواز

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة ٢٣ من مسلسل "فارس بلا جواز" تعرف يمني التي تلعب دورها الفنانة ريم البارودي على مأمور الضرائب الذي يخبرها أن زوجها السابق عليه ضرائب كثيرة ويلعب شخصية مأمور الضرائب الفنان محمد ثروت.

ويكتشف فارس "مصطفي قمر" أن يمني ليست وحدها ولكنها لها شقيقة تسمي يسرا، وهي التي قامت بحادث السير خلال الحلقات الماضية.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، ظهرت الإعلامية عائشة عثمان ضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "فارس بلا جواز"، ويعد ذلك هو أول ظهور لها فى الدراما المصرية، وتجسد عائشة خلال الأحداث شخصية فتاة جميلة تدعى "قمر".

وظهرت عائشة خلال الحلقة ٢٣ وهي تسكن في نفس الفندق الذي يسكن فيه كل من فارس ويمنى، والتقت عائشة فى أولى مشاهدها بالفنان الشاب الكوميدي طارق الإبياري الذي يعجب بها فور لقائها، وتطالبه بحجز غرفة فى منطقة بعيدا تماما عن رواد الفندق.

ويسعي الفنان مصطفى قمر للزواج منها فور إعجابه بها أثناء اقامتها فى الفندق الذي يمتلكه، إلا أن هذا الزواج لم يتم، بعد وقوع مجموعة من المواقف الكوميدية التي تمنع زواجهما، لتحدث مفاجأة خلال الحلقة ٢٤ بزواج عائشة من الفنان الكوميدي محمد ثروت.

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شاهد.. مصطفى قمر يشارك متابعيه كواليس فارس بلا جواز

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فارس بلا جواز الحلقة 21.. مصطفى قمر يطلب الزواج من ريم البارودى

عائشة عثمان إعلامية تونسية، قدمت العديد من البرامج فى فرنسا وبلاد المغرب العربي، وفي مصر قدمت برنامج "عايشة شو" على شاشتي قنوات "النهار" و"القاهرة والناس"، كما عرض لها برنامج "مع عائشة" على شاشة قناة "صدى البلد".

يذكر أن مسلسل "فارس بلا جواز" من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، ويقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، بجانب نخبة من النجوم كضيوف شرف، منهم صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، ومن النجمات بشرى، داليا البحيري، هيدي كرم، ويزو، هنادي مهنا، وعايشة عثمان.

صلاح عبدالله الفنان مصطفى قمر داليا البحيري سليمان عيد القاهرة والناس الفنان محمد ثروت

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