بعد عرض الحلقة 23 .. عايشة عثمان تخطف الأنظار فى فارس بلا جواز
شهدت أحداث الحلقة ٢٣ من مسلسل "فارس بلا جواز" تعرف يمني التي تلعب دورها الفنانة ريم البارودي على مأمور الضرائب الذي يخبرها أن زوجها السابق عليه ضرائب كثيرة ويلعب شخصية مأمور الضرائب الفنان محمد ثروت.
ويكتشف فارس "مصطفي قمر" أن يمني ليست وحدها ولكنها لها شقيقة تسمي يسرا، وهي التي قامت بحادث السير خلال الحلقات الماضية.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، ظهرت الإعلامية عائشة عثمان ضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "فارس بلا جواز"، ويعد ذلك هو أول ظهور لها فى الدراما المصرية، وتجسد عائشة خلال الأحداث شخصية فتاة جميلة تدعى "قمر".
وظهرت عائشة خلال الحلقة ٢٣ وهي تسكن في نفس الفندق الذي يسكن فيه كل من فارس ويمنى، والتقت عائشة فى أولى مشاهدها بالفنان الشاب الكوميدي طارق الإبياري الذي يعجب بها فور لقائها، وتطالبه بحجز غرفة فى منطقة بعيدا تماما عن رواد الفندق.
ويسعي الفنان مصطفى قمر للزواج منها فور إعجابه بها أثناء اقامتها فى الفندق الذي يمتلكه، إلا أن هذا الزواج لم يتم، بعد وقوع مجموعة من المواقف الكوميدية التي تمنع زواجهما، لتحدث مفاجأة خلال الحلقة ٢٤ بزواج عائشة من الفنان الكوميدي محمد ثروت.
عائشة عثمان إعلامية تونسية، قدمت العديد من البرامج فى فرنسا وبلاد المغرب العربي، وفي مصر قدمت برنامج "عايشة شو" على شاشتي قنوات "النهار" و"القاهرة والناس"، كما عرض لها برنامج "مع عائشة" على شاشة قناة "صدى البلد".
يذكر أن مسلسل "فارس بلا جواز" من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، ويقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، بجانب نخبة من النجوم كضيوف شرف، منهم صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، ومن النجمات بشرى، داليا البحيري، هيدي كرم، ويزو، هنادي مهنا، وعايشة عثمان.