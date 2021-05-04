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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. محرز يمنح مانشستر سيتي التقدم على باريس سان جيرمان.. فيديو

صدى البلد

أنهي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الشزط الأول متقدما بهدفا دون رد على باريس سان جيرمان الفرنسي  في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

الهدف الوحيد جاء من انطلاقة سريعة على الجبهة اليسرى عن طريق اوليكساندر زينتشينكو أنهاها بتمريرة عرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء بإتجاه كيفين دي بروين الذي سدد كرة مباشرة إصطدمت بأحد مدافعي باريس سان جيرمان وتهيأت أمام رياض محرز المنفرد تماما بالمرمى ليسددها بسهولة داخل شباك الحارس كيلور نافاس.

ملخص الـشوط الأول.

ضغط باريس سان جيرمان في بداية المباراة بحثاً عن هدف التقدم واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحته في الدقيقة 7 بداعي لمسة يد على زينتشينكو، لكن تقنية الفيديو أكدت أن الكرة لم تلمس يد اللاعب الأوركاني ليتم إلغاء القرار.

ورد السيتي في الدقيقة 11 بهجمة مرتدة بين زينتشينكو الذي مرر إلى دي بروين ليسدد كرة ارتطمت بالدفاع لتذهب إلى رياض محرز الذي سدد بيمناه إلى الشباك معلناً تقدم السيتي.

ومنحت العارضة مانشستر سيتي هدية في الدقيقة 17 بعدما تصدت لفرصة هدف مؤكد للضيوف بعد عرضية حولها ماركينوس برأسية تصدت لها العارضة عوضاً عن إيدرسون.

وأهدر دي ماريا فرصة هدف التعادل في الدقيقة 19 بعد تمريرة من إيدرسون إلى بيرناردو سيلفا الذي فقدها لصالح الأرجنتيني ليسدد في المرمى الخالي من حارسه لكن الكرة مرت إلى جوار القائم الأيسر.

وعاد مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، بانتصار ثمين على سان جيرمان من ملعب حديقة الأمراء (2-1).

ويتطلع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخهما، ما ينذر بمواجهة مثيرة على أرض الفريق الباريسي.

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