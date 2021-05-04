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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس نظام أندرويد

شاهد .. أول فيديو لنظام التشغيل Harmony OS من هواوي يستعرض مميزاته

أول فيديو لنظام التشغيل
أول فيديو لنظام التشغيل Harmony OS من هواوى

كشفت تسريبات أول فيديو يستعرض تصميم التطبيقات وإيماءات الشاشة الخاصة بنظام التشغيل القادم من شركة هواوى الصينية، المسمى ب Harmony OS ، والذى يعد جزء من مرحلة تجريبية للشركة قبل الإصدار الرسمى له بداية من شهر يونيو المقبل. 
وبحسب موقع GSMArena فإن الفيديو التى تم تسريبه على موقع Weibo الصينى، والذى يستغرق 4 دقائق من عرض الميزات الرئيسية من نظام التشغيل القادم لهواوى Harmony OS ، يكشف مراكز تحكم  جديدة فى التطبيقات وشكل مختلف للإشعارات على الشاشة. 

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ويتم استعراض النظام التجريبى لنظام Harmony OS باستخدام هاتف Huawei Mate 40 Pro حيث يتم فتح التطبيقات بشكل أسرع بكثير من المعتاد على أى هاتف يعمل بنظام التشغيل من شركة جوجل الأمريكية، ولكن لا يظهر فى الفيديو استعراض المتصفحات الخارجية والألعاب، وإنما تم استعراض نظام التطبيقات والإشعارات فقط. 


وقامت هواوى بترقية عدد من الميزات على نظام التشغيل Harmony OS، حيث من المقرر أن تعلن عن عدد من المفاجآت الجديدة وقت إطلاقه بداية الشهر القادم، والتى ستكون مختلفة عن نظام أندرويد.    


وكانت هواوى قد أصدرت رسميا الإصدار التجريبي الأول Harmony OS فى ديسمبر العام الماضى، والذى يعد كبديل لأندرويد حاليا، حيث تجاوز عدد مطورى المشروع أكثر من 100 ألف مطور. 
 

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