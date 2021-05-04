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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرص عمل للشباب بالجيزة.. تعرف على الشروط والمميزات

فرص عمل للشباب
فرص عمل للشباب

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل للشباب بالجيزة بإحدى الشركات ضمن خطة الجهاز لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
 

الجيزة تعلن عن فرص عمل للشباب براتب يصل لـ 4500 جنيه

فرص عمل .. جهاز تنمية المشروعات يطلب شبابًا للتوظيف


وأوضح الجهاز، أنه من بين فرص العمل المطلوبة بإحدى شركات الأمن والحراسات الخاصة، والتي من بينها ضباط أمن من الجنسين من عمر ٢١ سنة حتى ٤٥ سنة.

 

شرط فرص عمل الشباب بالجيزة 

وأكد الجهاز على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط كحد أدنى، وأن يكون لائقا طبيا، على أن تكون ساعات العمل ١٢ ساعة يوميا وبراتب ٣٠٠٠ جنيه شهري.


كما أعلن الجهاز عن توافر فرص عمل للشباب بالجيزة في مجال النظافة على أن يكون المتقدم يجيد القراءة والكتابة ويتراوح عمره ما بين ١٨ إلى ٤٩ سنة ولديه القدرة على العمل لمدة ١٢ ساعة يوميا وبراتب ٣٠٠٠ جنيه شهريا.

فرص عمل للشباب براتب ٤٥٠٠ جنيه 

وكان الجهاز قد أعلن منذ أيام عن فرص عمل للشباب بالجيزة، وكان من بينها “أخصائي مبيعات”؛ على أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، ولا يزيد سنه على ٣٠ سنة، وبراتب شهري يصل لـ ٤٥٠٠ جنيه بالعمولة.

 

ومن بين فرص العمل المطلوبة، سائق مبيعات درجة أولى وثانية وثالثة، بحيث يكون حاصلا على محو الأمية بحد أدنى، ولا يزيد السن على ٣٨ سنة، وبراتب شهري ٢٩٠٠ للدرجة الثالثة، و٣٣٠٠ للدرجة الأولى والثانية.
 
 

ونوه على من يرغب في الحصول على الوظائف، بالتوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان الكائن ٣٠٠ ميدان الجيزة عماره النبراوي الدور الثاني وذلك يوميا من الاحد إلي الخميس من الساعة ١٠صباحا إلي ٢ عصرا.
 

محافظة الجيزة جهاز رعاية وتشغيل الشباب فرص عمل فرص عمل للشباب بالجيزة مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب

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