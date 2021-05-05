أسماك الدنيس 50 % من إجمالي إنتاجها.. تفاصيل افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل .. الزراعة : بها أفضل وأندر أنواع الأسماك وتنتج 245 طناً

الزراعة: بحيرة البردويل فيها أفضل وأندر أنواع الأسماك ويتمتع انتاجها بسمعة متميزة محليا وعالميا

مدير بحيرة البردويل : إنتاج أسماك غير مسبوق من بحيرة البردويل بعد افتتاح موسم الصيد

أسماك الدنيس 50 % من إجمالي إنتاج الأسماك من بحيرة البردويل

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل، مضيفا أن بحيرة البردويل بها أفضل وأندر أنواع الأسماك ويتمتع انتاجها بسمعة متميزة محليا وعالميا.

وقال المهندس شكرى سالمان مدير بحيرة البردويل، إنه تم افتتاح موسم الصيد بالبحيرة يوم 26 أبريل تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، موضحًا أنه خلال الأسبوع الأول من الافتتاح بلغ إنتاج البحيرة 245 طناً من الأنواع المختلفة من الأسماك.

وأوضح "سالمان" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الصيادين يعملون 3 أيام فى الأسبوع نظرا لعدم الاقبال على الأسماك خلال شهر رمضان، مؤكدا أن إنتاج البحيرة من الأسماك هذا الموسم مميز ، حيث بلغت أسماك الدنيس 50 % من إجمالى إنتاج الأسماك وهذا يحدث لأول مرة فى تاريخ البحيرة.

وأشار "مدير بحيرة البردويل " إلي أنه يتم تسويق إنتاج الأسماك محليا سواء داخل المحافظة أو خارجها على حسب العرض والطلب ، مؤكدا أنه كل عام يتم تعطيل حركة الصيد فى البحيرة خلال شهر إبريل، ويتم افتتاحها خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء، معلقا : "هذه الفترة تسمى بفترة الراحة البيولوجية للحفاظ على المخزون السمكى للبحيرة".

ونوه بأنه يتم تطوير البحيرة باستمرار بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ويتم تطهيرها من البراغيث .

وكشف عن سبب زيادة الإنتاج من البحيرة هذا الموسم عن غيره من المواسم وهو زيادة الاحتياطات الأمنية طوال فترة الإغلاق ، فضلا عن منع صيد الزريعة ، مع اصطياد البراغيث والحشرات باستمرار.

وقال إنه تمت الموافقة على افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل لمدة شهر تجريبيا تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء، مع الالتزام بالضوابط وتشغيل المراكب ببحيرة البردويل نهارا من أول ضوء حتى آخر ضوء.

وناشد المهندس شكرى سالمان جميع الصيادين بضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية لحماية البحيرة وعدم اصطياد الزريعة ، مع الالتزام بكافة الضوابط والشروط المقررة للصيد من البحيرة.

ويرصد “صدى البلد” التقرير التالى أهم المعلومات عن بحيرة البردويل بسيناء.

= تعد بحيرة البردويل ثاني أكبر بحيرات مصر بعد بحيرة المنزلة وقبل بحيرة البرلس حيث تبغ مساحتها ‏165‏ ألف فدان‏.

= تقع بحيرة البردويل على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء.

= يقطن في البحيرة أعداد ضخمة من طائري الخطاف الصغير، أو دغبز، والقطقاط أبو الرؤوس وتجمعاتهما كبيرة، مقارنةً بالمتواجد منهما بالعالم.

= طولها حوالى 90 كيلو مترًا وعرضها حوالى 22 كيلو مترًا، تغطى مساحة تقارب 700 كيلو متر مربع.

= البحيرة ضحلة ويصل عمقها إلى ثلاثة أمتار.

= لم يطرأ عليها أي تغيير جغرافي منذ بداية القرن العشرين، وهي تحتفظ ببيئتها الطبيعية فهي من أنقي البحيرات العالمية حيث لم يدخلها أي نوع من أنواع التلوث الزراعي أو الصناعي

= يفصلها عن البحر المتوسط ممر رملى ضيق.

= فيها افضل وأندر أنواع الاسماك ويتمتع انتاجها بسمعة متميزة محليا وعالميا .

= هذا الموسم حقق أعلى إنتاجية منذ 20 عاما.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة، أن اهتمام وتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنها بحيرة البردويل يسهم في زيادة إنتاج مصر من الأسماك .



وأضاف القصير ان بحيرة البردويل فيها أفضل وأندر أنواع الأسماك ويتمتع انتاجها بسمعة متميزة محليا وعالميا .



من ناحيته قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية انه تم افتتاح موسم الصيد بعد التنسيق بين وزارة الزراعة ومحافظة شمال سيناء وجمعيات الصيد وذلك فى اطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.



وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية أنه وبعد مراعاة للإجراءات الاحترازية فقد تم الاحتفال فى وجود عدد محدود من الجهات التنفيذية بالمحافظة وممثلين لهيئة الثروة السمكية والشركة الوطنية وأعضاء جمعيات الصيد بالبردويل.



وأشار مصيلحى إلى أن الصيادين أعربوا عن شكرهم للقيادة السياسة ووزارة الزراعة وجميع الجهات المعنية في الدولة على ما قاموا به من جهد لافتتاح موسم الصيد في موعده مؤكدين على اتباع الضوابط الخاصة بالصيد .



شهدت بحيرة البردويل بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تطويرا كبيرا سوف يؤدي إلى زيادة إنتاجها سواء للسوق المحلى أو التصدير الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي بالنقد الأجنبي.