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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يوصل استقبال فتح الطعون على القوائم المبدئية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات.. اليوم

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات

يواصل المجلس الأعلى للجامعات فتح باب الطعون بعد أن تم فتحه اليوم 4 مايو ليستمر للغد، والذي من بعده يتم اجتماع لجنة البت في الطعون ومن ثم إعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمني للمقابلات 11 مايو، بينما ومن المقرر أن يتم تسليم كافة أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة المشكلة لمقابلة المرشحين.

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وقد اعلن المجلس الأعلى للجامعات اسماء المرشحين لرئاسة 8 جامعات تم فتح باب الترشح لرئاستها وهى: "بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف".

وأكد المجلس صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.  

 

بينما يوضح موقع صدى البلد، موعد تسليم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة 8 جامعات بعد إعلان القوائم المبدئية للمرشحين:  

- جامعة بنى سويف من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٩ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .  

- جامعة القاهرة: من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات.  

- جامعة بنها من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٦ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .  

- جامعة دمياط من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .  

- جامعة السويس من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .  

- جامعة حلوان، من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات.  

- جامعة قناة السويس من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٦ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الأعلى للجامعات .  

- جامعة سوهاج من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٩ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .

المجلس الاعلى للجامعات الأعلى للجامعات حلوان القاهرة بنها قناة السويس

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