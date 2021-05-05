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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب تمريض القاهرة .. اختبار أونلاين لمقرر تمريض الأطفال النظري

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت إدارة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن عقد اختبار قبلى للحقيبة التعليمية لطلاب جميع الشعب لمقرر تمريض الأطفال النظري (NUR,301) .


وذلك يوم الإثنين الموافق 10 من مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، اونلاين عبر المنصة الالكترونية البلاك بورد .

 

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وفى نفس السياق ، مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 ، يتساءل عدد كبير من الطلاب حول كيفية تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى . 
ولذلك أعلنت كلية تمريض القاهرة ، عن خطوات تسجيل المواد الدراسية المقررة لطلابها أونلاين وجاءت كالآتي :
1- يجب على الطالب تسجيل البيانات أولًا مرة واحدة فقط .
2- يختار الطالب التسجيل طبقًا للائحة الدراسية التابع لها
3- يقوم الطالب بالضغط على أريد أن أغلق حسابي بسري خاص بي
4- على الطالب البحث بالرقم القومى عن الاسم
5- اختيار الاسم ثم قم بكتابة رقم سرى خاص بك وتكراره مرة أخرى فى القائمة التالية
6- يجب على الطالب رفع صورة البطاقة أو جواز السفر وجه فى الاختيار الأول  والظهر فى الاختيار الثانى بصيغة PDF  ثم Uplaod  وسوف  يتفحص المُختصون من شئون الطلبة صورة البطاقة و يقبلون طلباتهم بوضع سري للحساب وسيكون الدخول بعد ذلك بمعلومية هذا السري بجانب القومي خلال 48 ساعة .


وفى المرحلة الأخيرة  ، يقوم الطالب  باختيار الموافقة على تغيير الرقم السرى وسيتم الإرسال .
*للتأكد من الحفظ يجب ظهور رسالة تم رفع الصورة بنجاح بعد الضغط على ارفع وذلك أسفل كل صورة 

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