لطلاب تمريض القاهرة .. اختبار أونلاين لمقرر تمريض الأطفال النظري

أعلنت إدارة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن عقد اختبار قبلى للحقيبة التعليمية لطلاب جميع الشعب لمقرر تمريض الأطفال النظري (NUR,301) .



وذلك يوم الإثنين الموافق 10 من مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، اونلاين عبر المنصة الالكترونية البلاك بورد .

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وفى نفس السياق ، مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 ، يتساءل عدد كبير من الطلاب حول كيفية تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى .

ولذلك أعلنت كلية تمريض القاهرة ، عن خطوات تسجيل المواد الدراسية المقررة لطلابها أونلاين وجاءت كالآتي :

1- يجب على الطالب تسجيل البيانات أولًا مرة واحدة فقط .

2- يختار الطالب التسجيل طبقًا للائحة الدراسية التابع لها

3- يقوم الطالب بالضغط على أريد أن أغلق حسابي بسري خاص بي

4- على الطالب البحث بالرقم القومى عن الاسم

5- اختيار الاسم ثم قم بكتابة رقم سرى خاص بك وتكراره مرة أخرى فى القائمة التالية

6- يجب على الطالب رفع صورة البطاقة أو جواز السفر وجه فى الاختيار الأول والظهر فى الاختيار الثانى بصيغة PDF ثم Uplaod وسوف يتفحص المُختصون من شئون الطلبة صورة البطاقة و يقبلون طلباتهم بوضع سري للحساب وسيكون الدخول بعد ذلك بمعلومية هذا السري بجانب القومي خلال 48 ساعة .



وفى المرحلة الأخيرة ، يقوم الطالب باختيار الموافقة على تغيير الرقم السرى وسيتم الإرسال .

*للتأكد من الحفظ يجب ظهور رسالة تم رفع الصورة بنجاح بعد الضغط على ارفع وذلك أسفل كل صورة

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