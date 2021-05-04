بسبب وجبة الإفطار.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق في رشيد

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بحروق من الدرجات الثلاثة بأنحاء الجسم، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل أثناء إعداد الفطار، بمدينة إدفينا التابعة لمركز رشيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل أثناء إعداد طعام الفطار، بمدينة إدفينا التابعة لمركز رشيد.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة كل من "سعاد سعيد زغلول ٤٨ سنة، محمد عبد القادر بدير، ٥٠ سنة، مروة محمد عبد القادر ٢٢ سنة ، سما خالد البراوي ٥ سنوات".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.