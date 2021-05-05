رجيم الـ 7 أيام أيام الأخيرة من رمضان بدون حرمان
زاد وزنك كثيراً خلال شهر رمضان يمكنك حرق ونسف الدهون بسرعة بأسرع رجيم متوازن يمكنه مساعدتك على التخلص من دهون البطن التى اكتسبتيها طوال شهر رمضان إليك خطة الرجيم لمدة 7 أيام يقدمها موقع برايت سايد
إليك خطة الرجيم:
وجبة الافطار
اليوم الأول
2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز + طبق سلاط خضراء +
اليوم الثانى
2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه + شريحة بطاطس مشوية
اليوم الثالث
3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية أو فيليه سمك مشوي
اليوم الرابع
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة +طبق سلطة خضراء
اليوم الخامس
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز +2 قطعة بانيه مشوى
اليوم السادس
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +طبق شوربة بدون دسم
سناك بين الافطار والسحور
ثمرة فاكهة
+قطعة حلويات
السحور أختار من الآتى
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام
أو
.طبق شوفان بلبن خالي الدسم
أو
كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة