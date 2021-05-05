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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. مواعيد امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة .. مستشفيات جامعة القاهرة تعلن حالة الطوارئ

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :


كلية حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان تطلق راديو أون لاين

 


مواعيد امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة


 

إعلام القاهرة : مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه بضوابط

 

لراغبي الدراسة في مصر.. اعرف إزاي تقدم في الجامعات المصرية وكيفية تمويل رحلتك الدراسية

 


التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تخدم جميع المواطنين .. ونشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

 

دار علوم القاهرة : تقييمات للطلاب بدلا من امتحانات "الميد تيرم" .. والحضور "أونلاين" حتى آخر رمضان


 لأجل غير مسمى.. مستشفيات جامعة القاهرة تعلن حالة الطوارئ


 إطلاق 4 مشاريع إقليمية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر


 وزير التعليم العالي : ربط المجمعات التكنولوجية بمنظومة الجامعات التكنولوجية

 

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم


 

 

 

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