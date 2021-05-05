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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إجتماع وعلم نفس.. بث مباشر لطلاب الثانوية العامة على منصة حصص مصر اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تذيع  منصة حصص مصر ، بثا مباشرا مهما لـ طلاب الثانوية العامة 2021 ، اليوم الاربعاء ، 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة متابعة البث المباشر ، في تمام الساعة الثانية ظهرا ، لـ مراجعة مادة علم النفس والإجتماع .

ومن المقرر أن يتولى تقديم هذا البث المباشر وسيم المغربي الذي يعد أحد أشهر المعلمين المتخصصين في علم النفس والاجتماع في وزارة التربية والتعليم

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه سوف يتاح لطلاب الثانوية العامة المتابعين لهذا البث المباشر ، كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

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خبر عاجل من التعليم لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 | تفاصيل

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مواعيد امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة "حصص مصر" لمساعدة طلاب المدارس على التعلم عن بعد بالتزامن مع ازمة فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا لـ المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".

وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".

وتحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الدخول الآن مجانًا لفترة محدودة على منصة حصص مصر.. عبر الرابط التالي  https://www.hesas.eg

2 مليون متابع لمنصة حصص مصر 

وإحتفلت منصة حصص مصر بوصول عدد متابعيها إلى 2 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقالت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الطلاب المتابعين من الدارسين من الصف الثالث الإعدادي وحتى الثاني الثانوي على المنصة.

وتستعد مديريات التربية والتعليم ، لعقد امتحانات مايو التجريبية ،  وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، في خطاب رسمي لجميع الادارات التعليمية ، أنه بناءا على تعليمات وزارة التربية والتعليم ، تقرر عقد  امتحانات مايو التجريبية لـ طلاب الثانوية العامة في موعدها المحدد من جانب وزارة التربية والتعليم ، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والحفاظ على الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا .

منصة حصص مصر طلاب الثانوية العامة بث مباشر علم النفس مراجعة

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