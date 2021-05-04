بعد 4 سنوات.. سامسونج توقف الدعم نهائيا لهاتف Galaxy S8

قامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بوقف الدعم لهاتفها Galaxy S8 ، وذلك بعد 4 سنوات من الدعم والتحديثات المستمرة، حيث سيعد الهاتف واحدا من عدة هواتف قررت سامسونج وقف الدعم لها نهائيا.

وبحسب موقع 9to5Google فإن سامسونج كانت توفر لهاتف Galaxy S8 تحديثات نصف سنوية على مدار 4 سنوات مستمرة منذ إطلاقه عام 2017، حيث كانت كان آخر تحديث قد تلقاه فى شهر أبريل الماضى.

وستزال هواتف مثل Galaxy S8 Active تتلقى دعم فصلى أى تحديثات كل ثلاثة أشهر، مع تلقى هواتف Galaxy S8 Lite تحديثات نصف سنوية أى فقط مرتين فى العام، لمعالجة المشكلات الأمنية والثغرات والأخطاء وغيرها .

وكان مستخدمو هواتف Galaxy S8 قد اشتكوا منذ فترة من وجود مشكلة من نظام تحديد المواقع العالمي GPS يقوم بتتبع مواقعهم طوال الوقت، حتى في الأوقات التى يقومون فيها بعدم تفعيله مما يهددهم بالخطر.



وجاء هاتف Samsung Galaxy S8 بشاشة قياس 6.2 بوصة بدون أى حواف ، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وبطارية سعة 3500 ميللى أمبير، وكاميرا أساسية دقة 12 ميجابيكسل وأخرى أمامية دقة 8 ميجابيكسل، ويعمل بنظام أندرويد 9.0، ويدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، ويدعم الهاتف كابل usb من نوع type-c .

