عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة حريق كورنيش النيل بالزمالك

صدى البلد

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود بمنطقة الزمالك.

 

ومن جانبه، نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن اندلاع حريق هائل بكورنيش النيل منطقة الزمالك.

الحماية المدنية بالدقهلية تغرق الحدائق المفتوحة بالمياه لمنع التجمعات

الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في 7 محلات بقنا

 

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق "محدود" بقطعة أرض فضاء ببعض الهيش والمخلفات بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده ولم يسفر ذلك عن وجود ثمة إصابات أو وفيات.

رجال الحماية المدنية الحماية المدنية الحماية المدنية بالقاهرة منطقة الزمالك الزمالك القنوات الفضائية جماعة الإخوان

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة يضبط 3 مسلحين بحوزتهم حشيش

مباحث مدينة نصر تضبط المتهمين فى واقعة سرقة محل بلاي ستيشن

الداخلية تكشف حقيقة مقتل لواء بالمعاش

وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر فى حريق بمخبز بدار السلام

ترشيحاتنا

مسلسل الاختيار 2 ..الحلقة 22 توثق عملية تصفية الإخواني محمد كمال وحارسه

بيقدموا شيشة.. مرافق الجيزة تغلق 3 كافيهات لفنانين بالشمع الأحمر

رسميًا.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يفشل في تشكيل حكومة جديدة

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

ثواب الصيام في الحر الشديد .. وحكم الإفطار بسبب درجات الحرارة

القصير يستقبل وزير الثروة الحيوانية السوداني في مستهل زيارته للقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

السعودية تعلن إغلاق 12 مسجدا بسبب تفشي كورونا بين المصلين

رسميا .. إيقاف سيد عبد الحفيظ

انفصال مطرب المهرجانات أورتيجا عن زوجته .. خاص

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

تسريبات تكشف مواصفات خارقة لهواتف ZenFone 8 القادمة من ASUS .. صور

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ