الداخلية تكشف حقيقة حريق كورنيش النيل بالزمالك

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود بمنطقة الزمالك.

ومن جانبه، نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن اندلاع حريق هائل بكورنيش النيل منطقة الزمالك.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق "محدود" بقطعة أرض فضاء ببعض الهيش والمخلفات بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده ولم يسفر ذلك عن وجود ثمة إصابات أو وفيات.