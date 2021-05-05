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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدراسات العليا .. تعرف على الدبلومات المهنية بتجارة القاهرة .. التخصصات وشروط الالتحاق

طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية

يتساءل العديد من طلاب الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة القاهرة عن الدبلومات المهنية المتاحة لهم وشروط الالتحاق الخاصة بهذه الدبلومات ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" للطلاب الدبلومات المتاحة لهم وشروط الالتحاق الخاصة بها ومتطلبات الحصول على درجة الدبلوم المهني .

 

شروط الالتحاق ببرامج الدبلوم المهني بكلية التجارة جامعة القاهرة :-

- يشترط أن يكون الطالب المتقدم حاصلا على درجة "البكالوريوس" في التجارة من إحدى الجامعات المصرية ، أو درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من قبل المجلس الأعلى للجامعات  .

 

- كما يتم قبول الطلاب الحاصلين على درجتي "البكالوريوس أو الليسانس" من كليات أخرى، ولكن بعد دراستهم المقررات التكميلية التي تحدد في كل دبلوم على حدة ، ويمكن لمجلس القسم المختص والمتقدم له الطالب إعفاءه من أحد هذه المقررات أو جميعها ، في حال تقديمه ما يثبت دراسته لأي منها في كلية أو معهد معترف به من قبل الأعلى للجامعات .

 

- يجب أن يكون المتقدم لديه خبرة عملية في مجال الدراسة ، بحيث لا تقل عن سنتين .

 

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-  يشترط اجتيازه اختبار مستوى اللغة الانجليزية (TOEFL) بما لا يقل عن 500 درجة أو ما يعادلها للدارسين باللغة الانجليزية ، ويستثنى من هذا الشرط الطلاب الحاصلون على درجة البكالوريوس أو الليسانس باللغة الانجليزية.

 

ويبلغ عدد الساعات الدراسية للبرنامج ١٨ ساعة معتمدة لـ ٦ مقررات دراسية بواقع ثلاث ساعات معتمدة لكل مقرر دراسي من هذه المقررات .

 

متطلبات منح درجة الدبلوم المهني لخريجي هذه الدبلومات :-

 

- يجب ألا تقل مدة الدراسة عن فصلين دراسيين كحد أدنى .

 

- يشترط اجتياز الطالب عدد 6 مقررات دراسية بواقع ثلاث ساعات معتمدة لكل مقرر، وبإجمالي (١٨ ساعة معتمدة) للبرنامج .

 

-  أن يقوم الطالب بدراسة عدد ( 4) مقررات اجبارية إضافة إلى عدد ( 2) مقرر اختياري .

 

- يجب أن يحصل الطالب على النهاية العظمى لكل مقرر ، حيث تكون من (١٠٠) درجة يخصص منها (٦٠) درجة لأعمال الفصل الدراسي وامتحان منتصف الفصل الدراسي .

 


-  يجب ألا تقل نسبة حضور الدارسين بالدبلوم عن 75% و إلا يحرم من دخول الامتحان النهائي إلا من خلال تقديمه عذرا مقبولا .

 

الدبلومات المهنية الموجودة بالكلية :-

 

- الدبلوم المهنى فى التأمين و إدارة المخاطر .

- الدبلوم المهنى فى المحاسبة .

- الدبلوم المهنى فى إدارة الأعمال .

طلاب الدراسات العليا كلية التجارة جامعة القاهرة الدبلومات المهنية درجة الدبلوم المهني

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