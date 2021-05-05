لطلاب الدراسات العليا .. تعرف على الدبلومات المهنية بتجارة القاهرة .. التخصصات وشروط الالتحاق
يتساءل العديد من طلاب الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة القاهرة عن الدبلومات المهنية المتاحة لهم وشروط الالتحاق الخاصة بهذه الدبلومات ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" للطلاب الدبلومات المتاحة لهم وشروط الالتحاق الخاصة بها ومتطلبات الحصول على درجة الدبلوم المهني .
شروط الالتحاق ببرامج الدبلوم المهني بكلية التجارة جامعة القاهرة :-
- يشترط أن يكون الطالب المتقدم حاصلا على درجة "البكالوريوس" في التجارة من إحدى الجامعات المصرية ، أو درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من قبل المجلس الأعلى للجامعات .
- كما يتم قبول الطلاب الحاصلين على درجتي "البكالوريوس أو الليسانس" من كليات أخرى، ولكن بعد دراستهم المقررات التكميلية التي تحدد في كل دبلوم على حدة ، ويمكن لمجلس القسم المختص والمتقدم له الطالب إعفاءه من أحد هذه المقررات أو جميعها ، في حال تقديمه ما يثبت دراسته لأي منها في كلية أو معهد معترف به من قبل الأعلى للجامعات .
- يجب أن يكون المتقدم لديه خبرة عملية في مجال الدراسة ، بحيث لا تقل عن سنتين .
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- يشترط اجتيازه اختبار مستوى اللغة الانجليزية (TOEFL) بما لا يقل عن 500 درجة أو ما يعادلها للدارسين باللغة الانجليزية ، ويستثنى من هذا الشرط الطلاب الحاصلون على درجة البكالوريوس أو الليسانس باللغة الانجليزية.
ويبلغ عدد الساعات الدراسية للبرنامج ١٨ ساعة معتمدة لـ ٦ مقررات دراسية بواقع ثلاث ساعات معتمدة لكل مقرر دراسي من هذه المقررات .
متطلبات منح درجة الدبلوم المهني لخريجي هذه الدبلومات :-
- يجب ألا تقل مدة الدراسة عن فصلين دراسيين كحد أدنى .
- يشترط اجتياز الطالب عدد 6 مقررات دراسية بواقع ثلاث ساعات معتمدة لكل مقرر، وبإجمالي (١٨ ساعة معتمدة) للبرنامج .
- أن يقوم الطالب بدراسة عدد ( 4) مقررات اجبارية إضافة إلى عدد ( 2) مقرر اختياري .
- يجب أن يحصل الطالب على النهاية العظمى لكل مقرر ، حيث تكون من (١٠٠) درجة يخصص منها (٦٠) درجة لأعمال الفصل الدراسي وامتحان منتصف الفصل الدراسي .
- يجب ألا تقل نسبة حضور الدارسين بالدبلوم عن 75% و إلا يحرم من دخول الامتحان النهائي إلا من خلال تقديمه عذرا مقبولا .
الدبلومات المهنية الموجودة بالكلية :-
- الدبلوم المهنى فى التأمين و إدارة المخاطر .
- الدبلوم المهنى فى المحاسبة .
- الدبلوم المهنى فى إدارة الأعمال .