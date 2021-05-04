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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مد مهلة الحجز للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته ٥٢ حتى الثلاثاء المقبل

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب خلال اجتماعها مساء اليوم بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي ، مد مهلة الحجز  لاشتراك الناشرين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ٥٢ والمقرر انعقادها خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١،  بأرض المعارض بالتجمع الخامس ، حتى الثلاثاء القادم الموافق ١١ مايو. 


وتستقبل الهيئة طلبات الاشتراك بالإدارة العامة للمعارض بمقر الهيئة وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا عدا الجمعة والسبت.

تأتى هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر:الثقافة وسؤال المستقبل"، والكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام.

ولأول مرة شخصية خاصة بمعرض كتاب الطفل وهو الكاتب عبد التواب يوسف.

معرض القاهرة الدولي للكتاب هيئة الكتاب دور النشر المشاركة في معرض الكتاب اخبار ثقافية

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