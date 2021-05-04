لبحث أزمة تشكيل الحكومة.. وزير الخارجية الفرنسي يزور لبنان نهاية الأسبوع

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سيزور لبنان يوم الخميس المقبل، في وقت تشدد باريس الضغوط لإخراج البلاد من أزمة سياسية تبدو بلا أفق.

وبحسب مصادر الوكالة، فإنه لم يحدد نهائيا بعد جدول الزيارة التي سيلتقي خلالها وزير الخارجية الفرنسي شخصيات لبنانية.

وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من إشارة باريس إلى إمكانية فرض عقوبات والتقدّم بشكوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وفي أكتوبر الماضي كُلّف سعد الحريري تشكيل حكومة لكن مسار التأليف يراوح مكانه.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب قد أعلن استقالة حكومته، على خلفية انفجار ميناء بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى.

وبعدما لوّحت على مدى أشهر بفرض عقوبات، تحدثت فرنسا الخميس الماضي عن توجه لفرض قيود على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية، الأراضي الفرنسية.

لكن أي توضيح في ما يتعلّق بماهية القيود أو بعدد الأشخاص المستهدفين وهوياتهم لم يصدر، وذلك في محاولة من فرنسا، الحليف التاريخي للبنان، لإبقاء التهديد قائما على مجمل الطبقة السياسية اللبنانية.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية بالغة الخطورة، إذ انهارت قيمة العملة الوطنية وارتفعت معدّلات الفقر والبطالة بشكل صاروخي وأدى تآكل القدرة الشرائية وتدهور الأوضاع المعيشية إلى غضب شعبي وتظاهرات وقطع طرق.