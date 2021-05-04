ربنا يحميك يابني ... هنيدى يعلق على تسجيل رياض محرز هدفين فى شباك باريس

علق الفنان محمد هنيدى على تسجيل رياض محرز لاعب مانشيستر سيتى هدفين فى شباك نادى باريس سان جيرمان فى مبارة اياب نصف نهائئ دورى ابطال أوروبا التى انتهت بفوز السيتى بـ هدفين دون رد ليصعد للدور النهائى .

ونشر هنيدى تغريدة عبر حسابه على موقع “ تويتر ” وكتب : محرز يهدف ويحرز ..ايه هذا والله نفس المعنى ..ربنا يحميك يابني ".

حقق فريق مان سيتي فوزا مهما بهدفين دون رد على باريس سان جيرمان في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

ويلتقي مان سيتي بالفائز بمباراتي نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية يوم 29 مايو الجاري في تركيا.