أحمد موسى : لم يتحدث أى مسؤول مصري بسوء عن تركيا بالرغم من التجاوزات..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى أن مصر تعاملت بروح ودقة عالية على مدار 8 سنوات مع تركيا مؤكدا أنه لم يتحدث أي مسئول مصر بسوء عن تركيا.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن مصر تعاملت بكل الأطر الدبلوماسية والقانونية مع تركيا.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أنه كان هناك استهداف من تركيا على مصر مما دفع القيادة المصرية للرد مؤكدا أن مصر تعاملت بالأوصل والدبلوماسية مع تركيا.

وأشار موسى إلى أن تركيا كانت تتحدث عن أن النظام المصري غير شرعي