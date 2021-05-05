فى زيارة لسجن وادى النطرون .. مراسلو القنوات الأجنبية والحقوقيون يشيدون بأوضاع السجناء .. مساعد وزير الداخلية: لا توجد لدينا إصابات بكورونا

الداخلية تنظم زيارة لمراسلي القنوات الأجنبية وحقوقيين لسجن وادى النطرون

مراسلو القنوات الأجنبية يشيدون بأوضاع السجناء

مساعد وزير الداخلية:

الانتهاء من قوائم العفو الرئاسى على السجناء

لا يوجد لدينا مصابين فيروس كورونا

أشاد مراسلو القنوات ووكالات الأنباء الأجنبية بأوجه الرعاية المقدمة للسجناء، وتطوير السجون المصرية، وذلك على خلفية زيارة حقوقيين وإعلاميين ومراسلين أجانب لليمان 440 بسجون وادي النطرون.

وأكد مراسلو الصحف ووكالات الأنباء الإقليمية والدولية أن ما رأوه خلال جولتهم اليوم الثلاثاء، لليمان 440 بسجن وادي النطرون، يؤكد إيمان الدولة المصرية بأهمية معايير حقوق الإنسان.

ومن جانبها، قالت ميت سورو هوموديهي مديرة مكتب جريدة طوكيو بالقاهرة إن تلك الزيارة هي الثالثة لها؛ حيث سبق أن زارت سجني برج العرب والمرج، وهو ما يؤكد على شفافية العمل داخل وزارة الداخلية، وحرصها على الانفتاح على وسائل الإعلام المتنوعة سواء الإقليمية أو الدولية.

وأشارت إلى أن أبرز ما لفت نظرها، هو التزام جميع السجناء وكذلك مسئولي قطاع مصلحة السجون بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، فضلا عن حرص مصلحة السجون على إعادة تأهيل السجناء، لإعادتهم إلى المجتمع كأفراد منتجين، من خلال صقل مهاراتهم اليدوية والحرفية.

وبدوره، قال مدير مكتب قناة الحرية العراقية بالقاهرة رأفت ربيع، إن ما شاهده اليوم داخل ليمان 440 يدعو إلى الفخر، مشيدا بحرص وزارة الداخلية على دعوة وسائل الإعلام المحلية والعالمية للوقوف على حجم الرعاية المقدمة لنزلاء السجون ميدانيا، و إتاحة الفرصة لهم للقاء السجناء والتحاور معهم بعيدا عن أية قيود.

وأشاد رأفت باهتمام وزارة الداخلية بمعايير حقوق الإنسان وتطبيقها من خلال فلسفتها العقابية الحديثة المطبقة بمصلحة السجون، ومن بينها ما شاهده اليوم من وجود عنبر مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى السجن، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى السجن بأحدث الأجهزة الطبية وتزويدها بكمية كبيرة من الأدوية اللازمة.

ووصف يوزاله سان خان مسئول وكالة أنباء شرق آسيا، ما شاهده في سجني القناطر وبرج العرب من قبل، وليمان 440 اليوم، بالأمر المذهل، خاصة في ضوء عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا داخل السجون، على الرغم من كونه مجتمع مغلق، إلا أن الإجراءات الاحترازية والتعقيم الدوري المستمر، ساهم في الحفاظ على تلك البيئة الخالية من الفيروس الفتاك.

وأشاد بمنظومة العمل داخل قطاع مصلحة السجون بشكل عام وحرص المسئولين على اتباع كافة قواعد السلامة المهنية، وفي مقدمتها ضرورة استخراج الشهادات الصحية للعاملين بأفران ومطابخ السجون.

ومن جانبه، قال إبراهيم الشريف مدير المركز الإعلامي العراقي بالقاهرة أن الزيارة أتاحت له التعرف على منظومة العمل الرائعة بقطاع مصلحة السجون، واعتمادها بالأساس على تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان ، قائلا "إن ما رأيته اليوم داخل الليمان يؤكد مدى إيمان وزارة الداخلية بتمتع السجين بكافة حقوقه التي كفلها له القانون".

وأضاف أنه من خلال زيارته اليوم تأكد من عدم وجود أي تفرقة في التعامل بين السجين الجنائي والسياسي، وكذلك التأكد من أن جميع الموجودين بالسجن ينفذون أحكاما قضائية، أو محبوسين بأوامر من النيابة العامة، مشددا في الوقت نفسه على أن مثل تلك الزيارات أثبتت كذب اداعاءات قوى الشر المغرضة التي تشن هجمات ممنهجة ضد الدولة المصرية.



كشف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق، عن قرب الانتهاء من قوائم العفو الرئاسي عن عدد من السجناء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف، خلال الزيارة التفقدية التي نظمها قطاع السجون اليوم الثلاثاء لوفد حقوقي،ووكالة أنباء عالمية - أن لجان العفو ستعقد الأسبوع المقبل؛ لتحديد أعداد السجناء الذين ينطبق عليهم قرار العفو.

فضلا عن موافقة وزير الداخلية محمود توفيق على منح زيارة استثنائية للسجناء احتفالا بعيد الفطر المبارك، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.

وفيما يتعلق بالأوضاع داخل السجون، شدد على أن وزير الداخلية محمود توفيق وجه بفتح أبواب السجون أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، للوقوف على حجم الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، وإثبات كذب الحملات الممنهجة التي تشن من الخارج، ليس ضد وزارة الداخلية فقط، وإنما ضد الدولة المصرية بأكملها.

وردا على أكاذيب تنظيم الإخوان الإرهابي والقنوات الإعلامية المأجورة بوجود معتقلين في السجون المصرية، شدد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون على عدم وجود معتقل واحد داخل السجون المصرية، مؤكدا أن جميع النزلاء بالسجون متواجدون لتنفيذ أحكام قضائية أو بموجب أوامر حبس من النيابة العامة.

وحول نجاح قطاع مصلحة السجون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كشف اللواء طارق مرزوق عن أن وزير الداخلية وجه منذ بداية انتشار الوباء، بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل جميع السجون والليمانات، والعمل على تطهير العنابر وكافة مرافق السجون والليمانات بشكل دوري، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي سواء داخل السجون والليمانات، أو خلال الزيارة، وهو ما أسفر عن عدم رصد أية حالات إصابة بفيروس كورونا داخل السجون حتى الآن.