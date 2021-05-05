تفاصيل مسابقة "مسرح يجدد الحياة" لاكتشاف المبدعين والموهوبين.. فيديو

قالت الدكتورة غادة طوسون رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلى لـ الثقافة، تعليقا على مسابقة " مسرح يجدد الحياة"، إنه وفق رؤية مصر 2030 عملت وزارة الثقافة على تحقيق أهداف الاستراتيجية .

وأضافت غادة طوسون في مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" انطلقت المسابقات التي تسير في مسارات تحقيق أهداف المجلس لاكتشاف المبدعين في مجالات ثقافية مختلفة ".

وتابعت غادة طوسون:" هناك مسابقات كثيرة أطلقها المجلس الاعلى للثقافة لاكتشاف الموهوبين"، مضيفة:" مبادرة مسرح يجدد الحياة تاتي بالتزامن مع احتفاء لجنة المسرح باليوم العالمي للمسرح في مارس الماضي ".

واكملت :" تعاون بين كافة قطاعات وزارة الثقافة لتحقيق هدف الوزارة والمجلس الاعلى لاكتشاف المبدعين، بالمشاركة بـ 7 قطاعات من وزارة الثقافة ".

ولفتت غادة طوسون :" دور لجان المجلس الأعلى للثقافة هو تقديم رؤية واستراتيجية وسياسة ثقافية لمصر، ويتم وضع تقارير عن الحالة الثقافية في مصر واكتشاف مواطن القوة ونقاط الضعف للعمل عليها وتلافي نقاط الضعف ".

وتابعت :" يتم تحفيز المبدعين على الاستمرار في أعمالهم المبدعة من خلال المشاركة في المسابقات التي تطلقها المجلس الأعلى للثقافة".