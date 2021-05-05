أحمد موسى : مصر لما بتتحرك لصالح شعبها.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى أن ملف الجماعة الإرهابية أحد أهم الملفات في المباحثات المصرية التركية مؤكدا أن هناك عناصر إرهابية مازالت متواجدة في تركيا.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن “ مصر لما بتتحرك بتتحرك لصالح شعبها وستعمل فيما يصب في صالح المواطن المصري.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أن العناصر الإرهابية التي نفذت جرائم ارهابية مازالت موجودة في تركيا مؤكدا أن مصر دفعت ثمن غالي من شهدائنا .

وأشار موسى إلى أن الملف الليبي أيضا من الملفات الهامة وعلى طاولة المفاوضات المصرية التركية سيتم العمل على وضع حلول في ليبيا.



