قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

انتشرت الطوائف والجمعيات في عدد كبير من دول أوروبا وأمريكا، خاصة داخل الجامعات، بأفكار غريبة، وأسماء تافهة؛ فأصبح كل 7 أشخاص يمتلكون جمعية تمثلهم، يدافعون عنها، ويوهبون أنفسهم لها.



وسبق أن قدمت العائلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من الشكاوى، ضد إحدى هذه الطوائف، وزعمت أنها تقوم بـ"غسل أدمغة الناس وسرقة أموالهم"، حتى ظهرت الكارثة التي يمارسونها في الخفاء، فقد عثرت الشرطة الأمريكية على جثة زعيمة الطائفة «إيمي كارلسون» 45 عامًا، والمعروفة باسم "الإلهة الأم" كما يشركون.



وكانت الجثة محنطة وملفوفة داخل كيس ملاءة سرير، مزين بأضواء عيد الميلاد، فيما يشبه الضريح، مما دفع السلطات إلى اعتقال الـ7 أعضاء.



واعتقد أتباع كارلسون، أنها تستطيع التواصل مع الملائكة، وفقًا لصحيفة “دنفر بوست”، وأنها كانت ترشدهم إلى صحوة عظيمة.



وألقت الشرطة الأمريكية، القبض على جميع الأعضاء السبعة، ووجهت إليهم اتهاما، بإساءة استخدام الجثة، بالإضافة إلى اتهام بإساءة معاملة الأطفال، حيث تم العثور على طفل يبلغ من العمر عامين، وفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، في المنزل حول الجثة.



وترسخ الطائفة معتقدات Love Has Won في جنوب كولورادو منذ عام 2018 وتقدم "جلسات صعود روحية بديهية ''، كما أنها تبيع أشياء للشفاء الروحي.



وجاء في الإفادات الخطية للمتهمين: "يبدو أن البقايا المحنطة قد أقيمت في نوع من الضريح" و"تحمل ما يبدو أنه مكياج من النوع اللامع حول العينين".



بالإضافة إلى ذلك، وضعوا الجثة، في مقعد سيارة دفع رباعي، وتنقلوا بالمقعد داخل المنزل، في بلدة موفات الريفية، بطريقة "تتفق مع نقل شخص ما، لبقايا المومياوات"، وفقًا للشهادات الخطية.

وقال أحد أتباع الطائفة، الذي لم يتم توجيه تهم إليه في الجريمة، للمحققين، إنه يعرف امرأة تدعى “ليا كارلسون”، وأنه رحب بمجموعة من الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن مكان للإقامة.

وأضاف أنه عثر على الجثة في غرفة نوم خلف منزله، بعد عودته من رحلة إلى دنفر، وأخبر الشرطة أنه يعتقد أن المجموعة نقلت جثة “كارلسون” من كاليفورنيا.

https://metro.co.uk/video/mummified-spirit-leaders-body-wrapped-sleeping-bag-2412048/?ito=vjs-link

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