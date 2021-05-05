اللجنة العلمية لكورونا : سيتم تصنيع لقاح سينوفاك قريبا في مصر..فيديو

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن مصر دولة قوية ولديها بحث علمي قوى مؤكدا أنه كان لدينا ثقة في لقاح سينوفارم وشاركنا فى تجارب المرحلة الثالثة لإنتاج اللقاح.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه قريبا سيكون هناك تصنيع سينوفاك على الأراضي المصرية وسيكون لدينا عدد كافى من اللقاحات لكل المصريين للحصول على اللقاح.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أنه لا يوجد فروق كبيرة بين لقاح سينوفارم و لقاح سينوفاك مؤكدا أنه سيتم تصنيع لقاح سينوفاك قريبا في مصر .

وأشار حسني إلى أن كل اللقاحات تمنع حدوث وفيات بنسبة 100% أو دخول العنايات المركزة بنسبة 99% مؤكدا أنه إذا حدثت العدوى تحدث عدوى بسيطة مثل دور البرد العادي.