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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سألنا الجماهير.. أسباب تراجع مستوى الأهلي.. فيديو

صدى البلد

سقط الأهلي في أكثر من مناسبة في الدور الأول من بطولة الدوري العام، آخرهما على يد غزل المحلة أمس الإثنين.

‎وخسر الأهلي على يد المحلة بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري العام، باللقاء الذي أقيم على ملعب غزل المحلة.

‎وبات الأهلي خاسرا لخمس نقاط في آخر مباراتين فقط، ولديه الآن 37 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

‎ويبعد الأهلي بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر، مع العلم أن المارد الأحمر لعب مباراتين أقل.

‎وهاجم العديد من جماهير الأهلي مدربهم بيتسو موسيماني لتراجع مستوى ونتائج الفريق في المرحلة الأخيرة.. لذلك قمنا بسؤال الجمهور الأهلاوي في الشارع لمعرفة رأيهم فيما يقدمه المدرب الجنوب إفريقي مع الفريق مؤخرا.

رصدت عدسة صدى البلد اراء الجماهير حول اسباب تراجع مستوى الأهلي.

قال كمال السيد أحد الجماهير أن السبب عدم التركيز و وهو السبب الرئيسى فى خسارة مباراة المحلة فالهجمات كانت كثيرة ولكن لا يوجد تركيز على الهدف.

أكد خالد جمال أحد الجماهير أن السبب عدم التوفيق فاللاعبين قاموا بفعل ما عليهم من مجهود و من الممكن قلة التركيز قليلا.

أوضح حامد هانى أحد الجماهير أن اللاعبين مجهدون و يظهر عليهم الاجهاد الكبير فى اللعب و ايضا توجد علامات استفهام كبيرة على حسين الشحات فهو يجرى دون ان يلمس الكرة و كان يجب على حسين الشحات تبديله.

أضاف عزت ياسر أحد الجماهير قائلا إن الغيابات مؤثرة على كان يدخل العديد من المباريات فى وقت قليل جدا بالاضافة الى اجهاد اللاعبين بشكل ملحوظ فى اللعب.

 

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