محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار القيادات

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بالمحافظة بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،وبحضور أعضاء اللجنة:اللواء جمال مسعود السكرتير العام،والمستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة ،الدكتور أحمد الشيمي ، الدكتور أحمد عبد الوهاب ، الدكتور صلاح معوض"أساتذة من جامعة بني سويف" ، الأستاذ أحمد مرسي رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة

حيث انعقدت اللجنة يوم الثلاثاء لمناقشة تجديد تعيين مديري الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة،ومدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف،وذلك في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 48 ألف و168طنًا، وذلك منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الجاري وقبل بدء أعمال التوريد صباح اليوم".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألفًا و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون 221 ألفًا و488 إردباً بما يعادل (333 ألفًا و556 طناً)، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبًا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمًستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.