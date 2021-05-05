ضبط 5 أشخاص بالسويس لاتهامهم بغسل أموال قيمتها 15 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية وضبط 5 أشخاص ، لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة السويس لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحها وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة .

كما تبين أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.